高中校花私密照曝光...全班學她動作還拍照　帶頭男同學無罪

▲高中男生模仿女同學的性感動作挨告。（示意圖／翻攝pixabay）

記者陳宏瑞／高雄報導

南部某知名高中陳姓男學生在朋友的手機上，見到女同學小麗（化名）的撩人私密照片，認為小麗生活不檢點，不但模仿她的動作還取名為「心痛」，甚至拍畢業照時還揪全班同學一起做出「心痛」的動作，讓小麗大受打擊，認為大家都在排擠、嘲笑她，氣得告陳妨害名譽。法官審理後雖認為陳生的行為未顧及小麗的感受，不成熟且舉止不當，缺乏性別平等觀念，但尚不足以對小麗的人格及地位造成貶損，因此判陳姓學生無罪。

判決指出，陳姓學生和小麗是高中同學，2021年10月間，陳生從另一個同學的手機上看到小麗的私密照片，照片中小麗以右手遮住上半身胸部並跪著，臉部經馬賽克模糊化處理，陳生看完照片覺得小麗不檢點，竟在班上帶頭模仿小麗的動作，且將動作取名為「心痛」，同年底拍攝畢業照時，陳生提議聯合班上其他同學以「心痛」動作拍攝合照，讓小麗相當難堪，於是提告公然侮辱。

而學校的性平會調查，也認為陳姓學生透過肢體對小麗的身材、行為、性別特徵進行貶抑、暗示、取笑，令小麗感到難堪、尷尬、不舒服，已經構成性霸凌。

法院審理時，法官認為陳姓學生未顧及小麗的感受，嘲弄小麗，確實甚為不成熟且舉止不當，缺乏性別平等觀念，於道德層面深值譴責，但也強調，刑法最主要是規範「最低限度的道德」，若將所有不適當、不道德的行為均納入刑法規範，實不符合刑罰謙抑性的原則，認為陳姓學生的行為，並未對小麗在社會上所保持的人格及地位造成貶損，因此判陳姓學生無罪。全案還可上訴。