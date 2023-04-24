高雄3所國小「全校不足40生」確定掰了！　40校新生只有個位數

▲受少子化影響，高雄市三校裁併。（圖／ETtoday資料照）

記者許宥孺／高雄報導

少子化衝擊，高雄市寶隆、景義、西門國小因全校學生數未達40人，教育局宣布三校裁併；另有12校全校學生也未達40人，將持續評估是否有合併或停辦必要。此外，112學年度截至目前，有40校新生報到人數只有個位數，也被視為下一波可能裁併對象。

高雄市教育局依據「公立國民小學及國民中學合併及停辦準則」及「高雄市市立國民小學及國民中學合併及停辦辦法」，由教育局評估有合併或停辦必要，並辦理合併或停辦專案評估會議及公聽會，並將評估會議、公聽會結果送高雄市教育審議委員會審議通過後辦理。

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▲高雄市甲仙區寶隆國民小學。（圖／翻攝自Google地圖）

教育局表示，寶隆、景義、西門國小三校因全校學生人數未達40人，且每年級1班人數均為個位數，考量學生同儕刺激不足影響群育發展，由校內整體評估後依規定辦理合併或停辦事宜。

另外，教育局也查出，111學年度新生人數個位數的學校數計有38校，112學年度截至目前為止，新生人數個位數的學校數計有40校。

▲高雄市內門區景義國小。（圖／翻攝自Google地圖）

112學年度新生報到持續中，根據高雄市教育局統計，各公立學校學生數目前有239校，普通班新生2萬573名，核予844班。相較去年，242校、普通班新生2萬1763名、897班，新生減少了1190人、53班。

教育局指出，目前還有12校依法自110學年度起至112學年度止執行永續發展三年計畫，倘若學校學生人仍未達40人，將持續執行永續發展三年計畫，或發展計畫執行結果經高雄市教審會評估有合併或停辦必要，將由教育局依法進行專案評估及辦理公聽會。