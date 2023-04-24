連聊天都要在心裡先打草稿　5大煩惱讓社恐人士超有感

▲有人喜歡熱鬧參加聚會，但對於有社交恐懼的人來說，出席這樣的場合卻是會感到渾身不自在。（示意圖／CFP）

記者洪菱鞠／綜合報導

近年來「社恐」一詞於網路上爆紅，對於有社交恐懼症的人來說，在遇到需要社交的場合時，心中難免感到焦慮或厭煩，而社恐人士大部分的煩惱又是哪些，《Social Lab社群實驗室》透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月內「社交恐懼煩惱」話題的網路聲量表現，整理網友熱議的5大社交恐懼煩惱。

《Social Lab社群實驗室》觀察近三個月內網友針對「社交恐懼」的相關話題討論，發現許多網友在提到自己有社群恐懼時，多伴隨著「不喜與人交談」的煩惱，表示「不知道要說什麼，沒有話題」，其中有不少人留言分享自己「聊天前會在心裡打草稿」、「打電話找客戶，都還要先打草稿練習」，還補充說明雖然打了草稿，真正開口時還是會太緊張導致口吃，引發社群廣大共鳴。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲網友熱議5大社交恐懼煩惱。（圖／Social Lab社群實驗室提供）

「加入新環境」也是社恐人士的一大挑戰，因為需要花心力社交和熟悉環境，尤其是對於身為轉學生，或是想要轉職的人特別有感，網友就感嘆「社恐人+1，去哪都要先做功課，很難去未知的空間」、「也是社恐+1，超怕到一個完全陌生的環境，我都會默默觀察別人在說什麼，然後在旁邊等待天使跟我搭話」。

此外，引起網友討論的還有儘管口罩解封，但因為社恐所以選擇持續配戴口罩，避免自己的表情或臉部反應被人看到，表示「口罩治好我的社交恐懼症，脫口罩會讓我直接社會性死亡」，認為戴口罩是社恐人士的救星，可以讓自己保持低調，以免成為焦點而感到不自在。

團體生活中少不了參與聚會場合，許多社恐人士就會在網路發文，詢問自己是否該出席某個聚會，或是關於參加聚會的建議。就有網友分享自己的「社恐人聚會」經驗，表示「每次當面跟朋友聚會，當晚睡覺就會作惡夢」，或是不擅社交的人聚在一起很快「就開始滑手機了」，覺得聚會場合是相當有共鳴的社恐煩惱。

對於不少有著社交恐懼的大學生而言，需要和不認識的外系學生一起上的「通識課」也是社交一大考驗，再加上若遇到經常點人回答問題的講師更是尷尬，因此許多網友會集中討論關於各校推薦的通識課，提到「我也有社恐，很怕上台報告，表達能力不是很好」，希望可以避免選擇要發言或是分組討論的通識課，否則上課會很焦慮。