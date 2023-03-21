連朋友都懶得交！5大懶惰星座排行　第一名釣出一票人默默認同

▲有的人很隨性生活，卻被認為其實是懶惰。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

記者洪菱鞠／綜合報導

能坐就不站，能躺就不坐，生活中總有一群人，每天都好像懶洋洋的，《Social Lab社群實驗室》透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一年「懶惰星座」相關話題的網路聲量，從網友熱議的5大懶惰星座排行中，發現第一名「天秤」的隨和被認為其實是嫌麻煩。

根據網路聲量排行，第一名的天秤座是網友公認十二星座中的好好先生、好好小姐，但有網友羅列天秤座的缺點，其中提到「天秤們遇到事情都採取不主動、不負責的態度」、「就是因為覺得什麼都很麻煩懶得思考，所以都交由他人決定，才顯得很隨和」，認為天秤隨性的背後隱藏著懶得面對事情的態度，引來許多天秤網友默默認同「真的懶，我都懶得打下去了」、「我最愛說的一句話就是『好，算了』、『沒事』，因為我真的懶得解釋」。

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▲網路聲量整理出網友熱議的懶惰星座。（圖／Social Lab社群實驗室提供）

總是讓人感到熱情、正義感的獅子座，則是排行第二，網友認為他們也有「懶獅」的一面，有獅子座的網友分享自己的戀愛經驗「交往前會積極聊天，但交往後就會開始懶得應付」，覺得獅子獲得安全感後，很容易變得懶惰；也有人分享「跟獅子座朋友約出門，結果到了當天他覺得感覺不對，懶得出門，就直接不來了」，直呼獅子真的很看心情做事。

以奇特思維聞名的水瓶座，總讓大家摸不著頭緒，比起麻煩的社交，更願意待在家，水瓶座網友就分享「獨處對我來說是件超放鬆的事，懶癌末期的我超不喜歡交際應酬」，另有人提到「水瓶對自己不感興趣的人事物，就懶得浪費時間、精力去處理」，因此認為如果能把水瓶座朋友約出門，絕對是真愛。

部分雙魚座也是「什麼都不想動」，網友提到雙魚座遇到問題就覺得「唉 先躺著好了」，總是想依賴別人，讓不少網友無奈表示認同「雙魚座真的懶癌發作會直接伸手牌擺爛到底」、「面對不喜歡的人更絕，彷彿一攤爛泥怎麼叫都叫不動」。

自帶神秘感的天蠍座也被認為「真的很懶」，網友提到他的天蠍朋友「跟他說早安，天蠍只回『怎』」，真的懶到多打一個字都不願意；也有人說到天蠍最愛「不讀不回」，看起來麻煩的事就會連點開訊息都懶，尤其下班後更是「勤奮瞬間下線」。