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網揭最難忍受5大惡鄰居行為　TOP 1屢勸不聽吵到崩潰

▲▼買房,大樓,公寓,建案,出租,租屋。（示意圖／StockSnap）

▲居住品質好壞不只看環境機能，鄰居素質也是很多人考量的重點之一。（示意圖／StockSnap）

記者洪菱鞠／綜合報導

好不容易搬到新家準備展開全新生活，卻不幸遇到了奇耙鄰居，不僅日常起居受到影響，對身心靈更是一種折磨，嚴重甚至會惡化鄰里關係，最後不歡而散。根據網友熱議的5大惡鄰居行為中，多數人指向「人為噪音」最崩潰。

《Social Lab社群實驗室》透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月內「惡鄰居」話題的網路聲量表現，發現「人為噪音」被網友公認是排行第一名，相關討論則數超過5萬則，日前有女星遭指控「放任小孩吵鬧，讓樓下住戶不堪其擾」，引起很多人共鳴「我樓上鄰居也經常在十點後邀請一群朋友聚會喧囂」，請管理室打電話提醒都沒用；也有人分享「鄰居家小孩哭鬧尖叫、狗狗跑步、移動家具和摔東西的聲音一直持續半年之久」，最後真的受不了只好報警處理。

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網友熱議五大惡鄰居行為（圖／Social Lab社群實驗室提供）

▲惡鄰居行為引起網友熱議。（圖／Social Lab社群實驗室提供）

「人為惡臭」也是網友認為不可忍受的惡鄰居行為之一，不少人為了不讓家人聞到菸味，會選擇到陽台去抽菸，卻造成鄰居困擾，就有人提到「時常在家中聞到菸味，發現是樓下鄰居在陽台抽菸，導致菸味三不五時就飄上樓」；不過有人認為比起菸味，「養貓養狗所散發的異味」更難以忍受，並表示「如果飼主不注意清潔衛生，貓狗的臭味真的會超噁」。

鄰居之間的紛爭還有「停車」問題，網友提到社區住戶經常因為車位起衝突，有人說「鄰居經常臨停住家門口」，造成家裡人出入困難，打電話告知移車也不被理會；還有人發文表示「自家車位遭惡鄰霸佔」，向社區總幹事反應，竟遭鄰居嗆聲，引來大批網友留言「私人車位長期佔用是侵佔吧」、「直接報警拖吊啊」，紛紛對該名鄰居的無理行為表達不滿。

另外，現在不少家庭會飼養寵物，但卻無法妥善約束寵物的行為，使得「放任寵物」上榜，被列入惡鄰居行為排行中。網友提到「鄰居的狗清晨夜晚都會狂叫」，鄰居卻任由不管，自己快被吵到快精神崩潰；也有人分享隔壁鄰居養了一隻瑪爾濟斯「見人就會狂吠狂叫，放到地上會有攻擊性朝著人衝過去吠叫」，讓他心生畏懼，其他人留言「狗有問題就是主人的問題」，建議應該多跟飼主好好溝通。

「偷窺」則是網友認為最令人感到焦慮不安的惡鄰居行為，日前有網友分享「房間和鄰居距離很近，只要待在房內就會看到對面鄰居站在房間窗邊，來回走動」，就算是白天也常會看到有個人影在窗簾外，讓她感到非常恐懼；更有網友提到「發現對面鄰居裝設監視器，且剛好對準自己」，不禁擔心自身的隱私安全。

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