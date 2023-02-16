要不要秒回、小劇場一堆　4大暈船仔行為掀共鳴

▲在感情中暈船的人，心情總是被對方的一舉一動影響。（圖／取自免費圖庫Pexels）

記者洪菱鞠／綜合報導

「暈船」一詞已從原意延伸出其他意思，在感情中也會用來比喻不小心陷入對某人深深的迷戀，整個人的心情都被對方的一舉一動影響勾動，有些人甚至深陷其中卻全然不自知。「暈船仔」的行為有哪些，《Social Lab社群實驗室》透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近六個月內相關話題的網路聲量表現，分享網友熱議的4大特徵。

NO1. 在意他身邊的異性

在各種不同的暈船表徵中，以「在意他身旁的異性」討論最熱烈。有網友提到，處於暈船中的自己，發現暗戀對象與其他在交友軟體上認識的人聊了很久，只要「想到還是有點吃醋」，因為不小心喜歡上了、甚至忍不住產生佔有慾，實際上卻沒有任何名分與立場可以吃醋，自己也知道這樣不好，因此只能上網抒發難受的心情，網友們紛紛建議他多拓展交友圈、轉移注意力，就比較不會太在意人家的生活了。

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NO2. 講電話/傳訊息的時候不自覺嘴角上揚

不管是透過電話語音或文字訊息，只要與對方在不見面時也有互動，那份悸動便能令暈船中的人感到內心澎湃。有網友分享自己非常喜歡被暈船對象「打擾」，回訊息的時候也會忍不住冒出粉紅泡泡，只是「如果最後交往的那個人不是你，那期待就沒有意義了」，引來眾多無奈共鳴。

▲網友熱議4大暈船行為。（圖／Social Lab社群實驗室提供）

NO3. 總是忍不住秒回對方

關於回訊息的速度在曖昧階段也是一門學問，正在暈船的人往往想和暈船對象不間斷地一直聊天，不過有一派網友表示應該要放一下再回，才能「欲擒故縱」，引來眾多討論，也有人提出建議表示「想多久回就多久回，想秒回就秒回，好好把握每次和對方相處的機會！」，不會讓自己難受才是重點。

NO4. 想像與對方的未來

想像與對方一起生活的未來在暈船仔間也十分常見，明明只是普通朋友聊天的關係，腦中卻已構築好之後出去玩或是交往後的幸福生活，對未來充滿各種想像，但也有網友表示「這些腦內小劇場，某種程度上來說就是一種期望」，如果真的在一起了，期望越高，失望的可能也越大，最好還是享受當下的相處。

不少網友都表示「暈船常常是痛並快樂著」，在享受與對方相處的同時，心中也被各種徬徨與不安填滿。暈船仔不妨衡量一下自己的行為，必要時可以及時止損、保護自己，以免一直陷入這樣的情緒中。