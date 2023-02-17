「社恐」女孩立志當「守墓人」　反擊親友批評：我的人生自己過

記者魏有德／綜合報導

重慶一名00後女孩譚春艷不愛和人打交道，大學時決定直攻「殯葬」專業，畢業選擇到陵園墓地工作，成為一名專職的「守墓人」。由於她不時在網路上與大家分享「守墓人」的日常而爆紅，面對親友長輩的「晦氣」、「倒楣」等耳語批評，譚春艷則是霸氣回擊，「人生是我自己過，我想幹什麼就幹什麼！」

▲重慶社恐女孩譚春艷立志當守墓人。（圖／翻攝巨流視頻，下同）

《上游新聞》報導，相較於以往殯葬行業隱晦沈悶的氛圍，現代殯葬這一行逐漸被更多人認可，譚春艷不僅可以和好朋友一起開心工作，還能享受鳥語花香的環境，隨著科技興起，也不用接觸外人忌諱的工作內容。

譚春艷透露，自己不喜歡和別人打交道，是實實在在的社恐，於是大學選擇了殯葬專業，畢業後進入陵園工作，「剛開始幹這一行是有點膈應（不舒服）的，不敢告訴別人。」譚春艷想通之後，面對親戚的流言蜚語和網友的歧視，她霸氣地說，「我的人生是我自己過，我想幹什麼就幹什麼！」

譚春燕表示，守墓人這種工作不如外界想像，薪水和常人無異，唯一的問題就是，從事殯葬行業確實不好找對象，她也坦承，「每天都在見證生死離別，我會珍惜每一天，珍惜身邊的人，把每一天都當做最後一天來活。 」