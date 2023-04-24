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北投市場整修碰「海砂問題」停工　北市估「打掉重練」經費要增53億

▲▼蔣萬安北投市場掃街。（圖／記者李毓康攝）

▲蔣萬安曾於2022年9月競選期間到北投市場掃街。（資料圖／記者李毓康攝）

記者袁茵／台北報導

超過41年的北投市場於2022年底啟動整修計畫，400多攤店家搬到中繼市場營業，但施工單位於日前做整建工程時，發現結構有受損、還有海砂屋問題，因此請土木技師公會做鑑定。台北市市場處長陳庭輝表示，鑑定報告將於5月底出爐，倘若確定有海砂問題就「打掉重練」；產發局長陳俊安也說，若「打掉重練」改建，預估經費達65億元。

台北市議會24日下午進行財政建設部門質詢，民進黨台北市議員林世宗表示，北投市場結構安全出現問題，未來要如何解決？陳庭輝回應，北投市場本體進行整修計畫，對隱蔽性部分整修時，確實發現有疑慮，目前已經委託土木技師公會做安全鑑定報告，報告將於5月底出爐。

林世宗追問鑑定結果為何？陳庭輝指出，初步判斷，市場樓層部分大概有海砂問題，待安全鑑定報告於5月底出爐，此案台北市長蔣萬安也於施政報告時說過，倘若確定有疑慮就「打掉重練」。

有關北投市場的整建問題，陳俊安也於會後受訪時補充說明，施工單位拆除時發現結構有受損問題，2月底視察北投市場時了解此一問題後，隨即要求市場處委託結構技師進行結構了解，結果5月底將有結果；未來若是要改建，預估約65億元經費，若是全棟結構補強則約12億元，採取何種方案，將待結構報告出爐後，以安全為考量的前提下進行。

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