芯費大戰是「國民黨寶貴一課」　洪孟楷曝背後3意義

▲徐巧芯、費鴻泰。（合成圖／記者黃克翔、屠惠剛攝）

記者皮心瑀／台北報導

國民黨台北市第7選區（信義、南松山）立委初選結果出爐，由台北市議員徐巧芯擊敗爭取連任的現任立委費鴻泰，然而，兩人在過程中互鬥戰火激烈，有聲音認為撕裂藍營，但國民黨立委洪孟楷認為，這代表黨正在改變，這次初選沒有出現抹黑、黑函、造謠、相互提告等撕破臉的狀況，「我們可以鬥而不破」，是寶貴的一課，也透露這回芯費大戰的三個意義。

第一，洪孟楷認為，往後總統候選人徵召確定，大家就是團結一心全力對外。立委可以、總統更該如此；第二，初選的過程展現的風度，都會在未來台灣選舉史上記上光榮的一筆；第三，無論全民調、還是三七，制度確定，就是各自努力，講量身定做、因人設事就是小看民主的過程。

洪孟楷說，松信初選落幕，徐巧芯第一時間感謝費鴻泰，費鴻泰則接受結果恭喜徐巧芯，無論誰輸誰贏，這就是國民黨嶄新的一頁、寶貴的一課，黨內的民主並不是口號，而是實際的行動，而浴火之後更能脫胎換骨展翅高飛。

洪孟楷表示，兩位候選人都展現了絕佳的民主風範，這對台灣選舉是絕對有正向的幫助，更對國民黨是振奮，還有八個月明年的113，每一個選區的戰將都發揮最強的力量，國民黨有信心，為台灣人民拚好日子。