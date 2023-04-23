郭台銘喊若獲徵召「一定贏」　侯友宜：都想為人民、國家做事

▲侯友宜等8縣市首長出席青年創議市集-北臺政策提案競賽入圍發表會暨合作議題宣言。（圖／記者呂佳賢攝）

記者鄭佩玟／新北報導

鴻海創辦人郭台銘為爭取國民黨提名參選總統，昨到新竹展開第一場地方座談會，被問到徵召，郭霸氣喊「怎麼會有萬一？我一定會贏！不會有萬一」，非常有信心贏得民調初選。新北市長侯友宜今（23）日對此表示，郭台銘在產經業是國際知名人士，也是台灣不可或缺產經業代表，想為人民、國家做事跟大家都是一樣，都可以同心齊力為國家做最大的奉獻。

侯友宜今日上午出席北台8縣市長首長會議，引發與郭台銘互別苗頭意味。侯說，北台區域發展合作平台已發展20年，今年回到新北市主政，這是每年很重要、跨領域、跨區域是千萬人口治理平台，大家能夠共好非常重要的會議。

侯友宜指出，自己去年也在新竹縣長楊文科主政下參加，今年感謝8個縣市共同合作，尤其今年主題是讓年輕朋友、青年創意攜手新世代，共創新未來，讓青年議題在政府部門落實，希望青年朋友樂於創意、勇於創新與創業，放眼國際，開創出國際事業。

至於郭稱自己在黨內徵召一定會贏，還說已經準備好被挖祖宗36代的準備？侯則回應，郭台銘在產經業可以說是國際知名人士，也是台灣不可或缺產經業的代表，他想為人民、國家做事，跟大家都是一樣的態度，都可以同心齊力，為國家做最大的奉獻，而自己是公務人員，一步一腳印努力做事，面對初心不變勇敢向前走，面對困難和挑戰都能克服。