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藍綠初選現任立委皆落馬　游盈隆讚「民主的勝利」：良性循環開始

▲▼蘇煥智參選台北市長記者會 游盈隆 。（圖／記者屠惠剛攝）

▲台灣民意基金會董事長游盈隆。（圖／記者屠惠剛攝）

記者江采蓁／綜合報導

近期國民黨與民進黨各自黨內立委初選戰況激烈，台灣民意基金會董事長游盈隆23日透過臉書指出，台北市民進黨的「堅偉大戰」和國民黨「費芯大戰」，以及台東民進黨「劉賴之爭」，最扣人心弦、最受矚目，結果是三個現任立委中箭落馬，雖然兩黨的遊戲規則略有不同，都能看出黨內民主良性循環的開始，是民主的勝利。

游盈隆指出，最近幾個競爭激烈立委選區初選結果揭曉，台灣民主再次生猛地展現世人眼前，其中尤其以台北市民進黨的「堅偉大戰」和國民黨「芯費大戰」，以及台東民進黨「劉賴之爭」，最扣人心弦、最受矚目，結果是三個現任立委中箭落馬。他表示，政黨初選是落實黨內民主的不二法門，初選擴大公民政治參與，引進黨內新血，讓黨朝氣蓬勃，不致淪為少數人把持的、腐敗的黨機器，防止黨走向專制獨裁。

游盈隆坦言，民進黨自2008年以後，曾走過長達15年反黨內民主的畸型發展道路，沒收初選，傷害黨內民主，權力集中於一人，派系山頭墮落形成寡頭壟斷，上下交征利，忘了民進黨一路走來追求民主的艱辛和苦難。但2022年九合一地方選舉民進黨大敗後，終於出現契機，副總統賴清德參選並當選黨主席，讓民進黨被扼殺已久的黨內民主復活，他的一句「沒有現任優先」，彷彿唐三藏西行取經途中將被壓制在五指山下500年的孫悟空解放出來，讓生猛的民進黨重見天日，前立委賴坤成這方面的感受應該是最強烈的。

游盈隆接著提到，國民黨在民進黨初選激勵下，為解決黨內參與爆炸，也在部分選區採用初選制度，雖然兩黨遊戲規則略有不同，但在這樣的背景下，才有「費芯大戰」，年輕優秀的台北市議員徐巧芯才能有機會脫穎而出。他強調，這是民主的勝利，是黨內民主良性循環的開始，而不只是嬴者的勝利。

游盈隆表示，媒體常喜歡用「刀刀見骨」，形容政黨初選，非常聳動，但那不過是「競爭激烈」的代名詞，而且不論黨內或政黨間選舉競爭，仍須受法律、制度與風俗習慣的約束，政黨內規如果良善也應有助於選風的良性發展。他認為，怪初選製造黨內分裂，其實是很牽強的指控。

游盈隆最後提到，未來一週，各地立委初選結果會揭曉，是緊張刺激的時刻。他強調，黨內民主就是台灣民主不可分的一部份，相信民主，相信制度；深化民主，擴大參與。才是正道，也是王道。

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