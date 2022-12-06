積極服務讓客戶感受到被重視　東購客服之星白珊慈

文／白珊慈



大家好，我是東森購物，客體中心營銷三處白珊慈，主要針對線上商品訂購，商品介紹，售後服務及買加購推銷等服務。很榮幸被評為客服之星，這是公司對我的工作能力肯定，也感受到了公司長官對我的關愛和信任，目前還有很多不足的地方，我會更加努力 。

自己的情緒自己負責

很多人會因為對方的態度或一句話引起情緒上的不滿，如果堅持認為情緒是別人造成的，等於把情緒主導權交給了別人，別人就能輕易影響您的喜怒哀樂。我要為自己行為負責，不需要為別人情緒負責，而在客服這方面的工作上我就必須為自己在線上的應對負責，這些都是我能自己控制的，把焦點放在解決客人問題上，而非抱怨上，負面情緒就會消失。





當今天業績不理想，情緒也會跟著來，隨著時間一分一秒過去，更容易感到浮躁，在服務上多少會因此受影響，這時候更應該適時的調整自己心態，快速恢復理想的狀態，期許之後的自己能在工作上更加穩重的去面對每一刻的壓力，讓自己在工作上隨時保持良好狀態去服務每一位進線的客人，也希望在訂購及服務兩全其美的狀況下，進而不斷提升自己的業績。

客戶服務主要來自迅速解決問題的能力，必須傾聽客戶的意見， 不管客戶進線訂購商品或處理客訴，展現以客戶為優先的態度，特別在遇到客戶情緒高昂的時候，更需要提升自己專注力仔細聆聽， 並以沉著的態度來緩和氣氛，提供快速有效的解決方法，更重要的是，要做出積極的服務，以確保客戶感受到被重視。





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東森購物客體中心2022年4月客服之星 營銷三處白珊慈



《在眾人眼中的珊慈》

自然系美女服務做的好，銷售才更好，以聊天分享的角度上手業務力。



珊慈甜美溫柔像極鄰家女孩並自帶親切感，給人清新自然的個性，但又帶有堅韌的毅力，總是笑容可掬，語調輕柔的聲音，真誠的態度直叫人喜歡，尤其特別招婆婆媽媽們，想來當媳婦人選。



於工作上遇事沉穩，不急不躁，尤其服務面感受非常自然不帶壓力，拿手絕活是在平常與客戶談談笑笑中，自然的成交加購商品。





《珊慈的好情商》

做好服務要靈活不僵化，提供暖心的服務！



服務客戶我秉持「貼心」、「溫心」、「舒心」的理念，希望能做到客戶想要的，打動客戶的心，能比其他人做的更到位，更加打動客戶傾聽客戶的意見，提供快速有效的解決方法來處理客戶問題，以積極的服務，確保客戶感受到被重視，盡我能力所及的範圍找到對客戶最有利的方式為客戶著想。當遇到情緒性的客戶我一定會維持一致的語調服務，仔細專注的聆聽，耐心的安撫客戶，無法做到最好，但一定能打動客戶能被看見。



