公路客運喊漲9%！恐影響544條路線　評估票差補貼　

▲客運停駛平面路段費率檢討18項成本，預估漲幅9%。（圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

多家國道客運今年2月起陸續調漲核定上限內優惠票價，不過票價已訂在上限、行駛平面道路的一般公路客運也喊漲，客運公會已向公路總局申請檢討18項成本、調高上限，預估漲幅約9%，公路總局表示，公路客運18項成本檢討18日已發文給交通部，建議票差採補貼，減少對消費者影響。

行駛平面路線的客運費率自民國99年過後，就未再檢討過18項成本和運價，民國108年曾因應油價浮動機制調整過票價，但由政府補助吸收漲幅，如今成本持續飆漲，客運公會全聯會再重啟18項成本檢討並已向公路總局提出調漲申請，據悉，一般公路客運運價漲幅約9%，該案已經公路總局提送公路汽車客運審議會審議同意。

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公路總局表示，公路客運18項成本檢討已經在4月18日發文給交通部，建議票價差額採用補貼吸收，減少對消費者影響，但後續採準運價補貼，或者是要提報運研所及費率審議委員會檢討調漲票價，仍待交通部研議。

目前一般停駛平面道路的公路客運路線有392條，國道客運152條路線兩端也會行駛平面道路，公路客運費率檢討案通過後，估計總計將影響544條路線，漲幅依照客運停駛平面道路里程而定。

由於1200月票預計7月上路，旅客在1200元範圍內可無限次搭乘公車、捷運、客運和台鐵，將可減少客運票價檢討案對消費者衝擊。