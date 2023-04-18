不爽遭台鐵停權　營造公司求國賠獲准617萬

▲台鐵局二審需國賠617萬餘元。（圖／台鐵局提供）

記者吳銘峯／台北報導

乙正營造公司得標交通部台灣鐵路管理局縱貫線改建工程嘉義路段，並於2015年間施作，但施工期間又遇到洪汛期間，停工半年，台鐵局遂以延誤履約為由，終止契約並沒收保證金，還公告該公司為拒絕往來戶。營造公司不滿，起訴請求國賠，一審判准國賠2290萬餘元。案經上訴，高院18日二審仍認定台鐵局有過失，需國賠617萬餘元。

判決指出，該公司得標「代辦嘉義市政府番仔溝橋改建工程（縱貫線K297+321）」採購案，約定2014年10月開工，2015年7月完工。而該公司施作完成臨時支撐橫梁及橋墩工項後，因待台鐵局完成ATP移設及測試，方能施作後續工程梁切換要徑作業，不過台鐵局嘉義工務段卻因為市府公告洪汛期間，因此定自2015年5月起辦理停工，待切換工程梁可施工時再辦理復工。

營造公司等到當年11月，已經超過半年期限，向台鐵局申請終止契約並辦理後續結算事宜，不過台鐵局拒絕終止契約，還催告營造公司進場施工。但因營造公司等不到台鐵局先核定前階段的工程事項，不願復工。最後台鐵局在2016年3月間，以廠商未進場施工、未能履行承攬義務，嚴重影響工程進度，發函終止契約並沒收保證金。台鐵局也在幾個月後，在政府採購公報上刊登該公司為禁止往來戶1年，嚴重影響廠商權益。廠商不滿，起訴請求國家賠償4992萬餘元。

一審法院審理後，認為台鐵局確實有過失，經過計算後，判決台鐵局須國賠2290萬餘元。案件上訴二審，高等法院審理後，重新計算廠商遭停權後的損失，改認定廠商受有損害金額為617萬餘元，判准國賠。可上訴。