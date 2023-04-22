擋不住漲勢！國光客運擬7／1起「兩階段調漲」　漲幅低於1成

▲國光客運研擬7月起調漲票價。（圖／國光客運）

記者李姿慧／台北報導

今年2月起國道客運陸續調漲優惠票價，國光客運也研擬7月1日起分兩階段調漲，首波以中長途路線約10多條優先調整，漲幅低於10%；第二波以短途通勤路線為主，漲幅約1~2元。

繼繼台北客運、桃園客運、三重客運、統聯客運、和欣客運、基隆客運、光華巴士部分路線票價調漲後，國光客運也要跟進縮小優惠票價幅度和調漲，原本3月已提報公路總局北區監理所備查，不過因票價計算有誤遭退回，近日已修正將再重新提報。

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國光客運表示，優惠票價調整方案目前正在研擬中，將配合中央跟地方1200通勤月票上路，初步預訂上路日期以7月1日為目標，未來將分兩階段調整，第一階段7月1日鎖定中長途國道客運路線，估計約有10多條，漲幅將在10%以內，票價調整後仍在核定上限範圍內，未達上限。

國光客運指出，第二階段票價調整則以通勤路線為主，調漲幅度相當低，調幅約1到2元，至於影響路線和上路時程仍在評估中。

國光客運表示，長途客運已經多年沒有調，調整後搭配1200月票方案，對消費者來說影響不大，消費者使用1200元月票可以搭到飽。

公路總局台北區監理所表示，該案還待國光客運補件後審查討論，初步朝向分兩階段實施，時間點會考量在端午連假過後，減少對消費者影響。