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徐榛蔚、傅崐爭取富里站增停對號列車　獲台鐵公司同意

▲▼花蓮縣長徐榛蔚、立委傅崐萁陪同交通部會勘花蓮中南區交通建設。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲花蓮縣長徐榛蔚、立委傅崐萁陪同交通部會勘花蓮中南區交通建設。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣長徐榛蔚偕立法委員傅崐萁邀集交通部長王國材、行政院公共工程會主委吳澤成等中央相關部會官員共同考察花蓮地區，17日下午前往中南區關心地方交通建設及災後復建情況，除了鉅細靡遺關注了解地方需求之外，並積極爭取中央相關經費挹注，透過加強工程建設為地方造福。

▲▼花蓮縣長徐榛蔚、立委傅崐萁陪同交通部會勘花蓮中南區交通建設。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

徐榛蔚、傅崐萁及交通部長王國材、行政院公共工程會主委吳澤成、農委會副主任委員陳添壽、交通部鐵道局長伍勝園、鐵路局長杜微及公路總局局長陳文瑞等一行人接續前往視察鳳林火車站前鋪面及平信路平交道改善、台9線安全景觀大道計畫(光復-大興段、瑞北段-中央分隔綠帶改善護欄、大禹段)、瑞穗火車站動線改善、玉里鎮赤柯山震災農路復建、富里鄉六十石山震災農路復建。

▲▼花蓮縣長徐榛蔚、立委傅崐萁陪同交通部會勘花蓮中南區交通建設。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲前往玉里鎮赤柯山及富里鄉的六十石山視察震災農路復建工程。

有鑑於近年來台9線中南區部分路段容易有車禍情事發生，縣長徐榛蔚及立法委員傅崐萁重視地方鄉親及外地旅客行駛於台9線之安全，多次建議中央改善相關路段並辦理會勘，也取得交通部公路總局改善計畫，其中瑞北段除了增設鋼板護欄及反光導標之外，也將燈桿移設並改善沿線標誌；光復至大興拓寬工程初步設計已核定，細部設計將配合都市計畫變更公告實施後予以核定，公路總局預計於113年3月上網招標公告。

▲▼花蓮縣長徐榛蔚、立委傅崐萁陪同交通部會勘花蓮中南區交通建設。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

一行人稍晚在現場接見因車禍身亡的用路人家屬，只見家屬聲淚俱下向徐縣長、傅立委及中央部會官員表達陳情，期盼交通部能盡速改善台9線整體道路安全，避免再有憾事發生。

▲▼花蓮縣長徐榛蔚、立委傅崐萁陪同交通部會勘花蓮中南區交通建設。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲徐榛蔚、傅崐萁向交通部爭取富里站增停對號列車 。

徐榛蔚會同立法院交通委員會成員，接續前往玉里鎮赤柯山及富里鄉的六十石山視察震災農路復建工程，去年0918強震，造成赤柯山及六十石山邊坡土石鬆動，重創山區聯外道路，災後路況不穩，豪雨又造成道路路基流失及邊坡落石嚴重坍方，亟待整建復舊。經花蓮縣政府及傅立委辦公室積極爭取下，赤科山復建工程獲中央核定1億2,133萬元，目前縣府刻正辦理基本設計審查中，而六十石山復建工程獲核定8,974.6萬元，目前刻正公開閱覽中，縣府預計4月30日前公告，5月31日前工程發包。公共工程會主委吳澤成表達經費不是問題，要求施工品質必須嚴格控管，才能提供後代子孫用路安全。

▲▼花蓮縣長徐榛蔚、立委傅崐萁陪同交通部會勘花蓮中南區交通建設。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

而鐵路鳳林鎮平信路平交道路段道路彎曲狹窄，立法委員傅崐萁體察民情，針對地方鄉親用路安全，已建請交通部針對該路段平交道拓寬改善並拉直；鳳林火車站站前鋪面及瑞穗火車站動線的部分，後續將由台鐵花蓮工務段勘編辦理改善。另外，對於建議富里火車站增加停靠對號列車的部分，將於4月26日起增加428次及423次兩列次，407次原DMU列車改為EMU3000列車，共縮短行車時間80分鐘。

視察行程共同出席還包括立法委員鄭天財、縣議員黃玲蘭、詹金富、林玉芬、金淑敏、鍾素政、光復鄉長林清水、瑞穗鄉長吳萬德、富里鄉代理鄉長江東成、富里鄉農會總幹事張素華、地方相關民意代表及村里長等人到場關心。

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