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曝大巨蛋草皮最新狀況 　李四川邀棒協視察：要求單位審慎施工

記者詹宜庭／台北報導

台北市長蔣萬安力拚大巨蛋在年底試營運，副市長李四川22日公布大巨蛋人工草皮最新施工情況。李四川表示，市府21日邀請中華棒球協會秘書長林宗成、常務理事葉志仙、興富發棒球隊總教練呂明賜及5位球員到現場勘查並聽取意見，雖然大家都非常期待大巨蛋的啟動營運，但場館及場地的安全更是市府重視的首要事項，特別要求施工單位審慎細膩施工，不要因為趕工而犧牲品質。

針對大巨大施工進度，李四川日前受訪時表示，大巨蛋4月初就開始鋪設草皮，草皮做完之後，還會再填上4公分的沙，「這也是從日本進口，原則上會按照日本的巨蛋標準施工。」另外，預定施工要到5月中旬才會把地板狀況完成，按照目前的進度，大概可在4月底完工、5月初申請使用執照，希望7月底前能拿到使用執照，年底舉行棒球賽事。

李四川今日再度透過臉書發文指出，讓大巨蛋體育館完工且營運，是一項非常具挑戰性的任務，也是眾多棒球迷及國人的共同期待。為了讓球隊瞭解大巨蛋的人工草皮舖設情形，他特別在21日邀請中華棒球協會秘書長林宗成、常務理事葉志仙、興富發棒球隊總教練呂明賜及5位球員到現場勘查並聽取意見。

李四川說，雖然大家都非常期待大巨蛋的啟動營運，但場館及場地的安全更是市府重視的首要事項，特別要求施工單位審慎細膩施工，不要因為趕工而犧牲品質。

▼李四川邀集棒協、成棒視察大巨蛋。（圖／李四川辦公室提供，下同）

▲▼李四川邀集棒協、成棒視察大巨蛋。（圖／李四川辦公室提供）

▲▼李四川邀集棒協、成棒視察大巨蛋。（圖／李四川辦公室提供）

▲▼李四川邀集棒協、成棒視察大巨蛋。（圖／李四川辦公室提供）

▲▼李四川邀集棒協、成棒視察大巨蛋。（圖／李四川辦公室提供）

▲▼李四川邀集棒協、成棒視察大巨蛋。（圖／李四川辦公室提供）

▲▼李四川邀集棒協、成棒視察大巨蛋。（圖／李四川辦公室提供）

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