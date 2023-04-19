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蔣萬安取消晨會被人笑話？　北市反嗆：柯文哲8年也蓋不了大巨蛋

▲▼台北市長蔣萬安首度赴市議會施政報告。（圖／記者李毓康攝）

▲台北市長蔣萬安。（資料圖／記者李毓康攝）

記者袁茵／台北報導

民眾黨主席柯文哲自台灣時間8日赴美訪問，19日出席華府玉山科技協會茶會進行演講，提及現任台北市長蔣萬安上任後改掉早上7時30分的晨會，已經被人笑話，也預言蔣萬安「後面會做得很痛苦」。對此，台北市副發言人蔡畹鎣反擊，如果開晨會能讓市政更有效率，為何8年下來大巨蛋就是蓋不起來？

針對柯文哲批評蔣萬安取消晨會已經被人笑話，並質疑會議記錄不公開透明，蔡畹鎣19日表示，目前是以週一晨會、週四午餐會報方式進行，有緊急狀況也會及時召開會議，一切以「效率」為最高原則，避免會議流於形式；晨會會議內容為市府作成決策前內部作業，一但進入決策層次，都會以公文或市政會議等形式呈現並落實，也都可供議會檢驗。

蔡畹鎣提及，過去柯市府每日召開晨會，若真的如柯文哲所言，開晨會就能讓市政更有效率，「為何8年下來，大巨蛋就是蓋不起來？就連一條完整的捷運線也蓋不完？」市政推動的關鍵不在於晨會而在能力，尊重每個團隊的運作模式，但也請柯文哲不要再不斷拿同件事情來消費蔣市府。

柯文哲於台灣時間19日出席華府玉山科技協會茶會，提及自己擔任台北市長8年，相信有很多制度會被後面的人改掉，「但他（蔣萬安）會改得很痛苦，所以早上7時30分的晨會，蔣萬安一週就受不了改掉，現在已經被人笑話。」

柯文哲酸說，外界會質疑蔣萬安不是要跟柯文哲一樣，結果怎麼一週就沒了？現在台北市議會開始盯蔣萬安，包括自己當市長時會議紀錄全上網公開，蔣萬安為什麼不上網公開？「我跟你講，會議紀錄全部上網公開的話，就很難貪污了！他現在每天都被一直盯，我猜啦，他後面會做得很痛苦。」

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