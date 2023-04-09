朝「年底打球」又邁進一步！　李四川曬照曝大巨蛋最新進度

▲大巨蛋開始鋪草皮。（圖／翻攝自李四川臉書）

記者江采蓁／綜合報導

至今耗時11年尚未完工的大巨蛋議題備受外界關注，台北市長蔣萬安上任宣示會力拚大巨蛋在年底試營運，副市長李四川也不定時在臉書分享出大巨蛋的最新施工進度讓市民朋友檢視，李四川9日再度貼出多張大巨蛋的施工照片指出，球場開始鋪草皮了，朝年底營運又邁進一步。

李四川不定時會在臉書分享大句但施工進度，他3月24日才貼出大巨蛋3月20日進行全尺度煙控性能現場試驗的報告表示，整體試驗過程順利，他也提到，3月22日會繼續測試撒水系統，除射水角度須微調外，狀況良好，3月底將鋪設人工草皮，我們正朝著4月底完工、7月拿到使用執照的目標前進。他9日再貼出多張大巨蛋的施工照片指出，「大巨蛋又向年底營運邁前一步，球場開始鋪草皮了。」

此文一出，蔣萬安就在底下留言，「台北一點一滴的進步，重大工程一步一步的推展，謝謝川伯跟市府團隊的努力。」不少網友都興奮表示「真心期待完工」，也有網友大讚「川伯副市長真太優秀了！大巨蛋交到川伯手中，眼見就要完工營運了，結束過去多少年紛紛擾擾毫無進展，險些變成廢蛋！但願掌權的官員們都能像川伯一樣『對事以真』、『對人以和』才是全民之福！」