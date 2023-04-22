八大女遭「滾燙熱湯潑臉」！草爺出手了：免費幫修復燒燙傷

記者閔文昱／綜合報導

台中驚傳有2名女子因債務糾紛相約到西屯區某KTV調解，不料其中一人卻被對方3人圍毆，甚至遭滾燙熱湯潑臉，造成嚴重燒燙傷，送往加護病房治療，消息一出引發廣大關注。對此，網紅團體「含羞草日記」團長草爺（江治緯）表示，有醫美診所執行長願意免費為這名女子做燒燙傷後續處理，希望不留下任何傷疤及後遺症。

「有人認識被潑湯的女士嗎？」草爺21日深夜在臉書發文表示，葛鎂診所執行長想要免費為這名女子處理後續燒燙傷的部份，「畢竟女孩子都愛美…看了很心疼…」貼文一出，馬上讓不少網友大讚「支持草爺」、「南投人的驕傲，水啦」、「人很好耶」、「大愛精神草爺好棒」。

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▲台中八大女遭熱湯潑臉，草爺表示已有醫美診所願意協助後續傷勢處理。（圖／翻攝自臉書爆料公社、含羞草）

草爺事後補充，貼文發出後收到許多網友私訊，透露這名女子遭潑湯的事件起因，他跟診所執行長討論後認為，雖事出必有因，但被潑湯很心疼，債務糾紛2萬元他們沒辦法解決，但修復的錢一定超過這債務，「不管怎樣，我們不評判債務與人格，我們只希望這女士別因這件事，失去女人對於美貌的自信，畢竟未來的路還是很長遠。」

草爺最後說道，謝謝大家關心，擔心他淌混水，但他還是那句，「我們只希望她不要有任何明顯傷疤及後遺症，簡簡單單而已。」

據了解，孫女是傳播妹，21日凌晨由幹部叫去坐檯時，因與陳女有債務糾紛，2人產生衝突，在影片中的男子為趙姓男子，另有陳女的男友林姓男子也有動手情形，因此警方獲報迅速前往現場，將陳女、趙男、林男當場逮捕，並依重傷害罪嫌移送，21日深夜3人分別以30萬、10萬及5萬元交保。