八大妹遭潑湯重傷搶救　惡煞落網畫面曝！3人複訊後「全交保」

記者游瓊華、白珈陽、柯振中／台中報導

台中市某KTV包廂21日凌晨發生恐怖暴力事件，疑似從事八大行業的29歲孫姓女子因為2萬元債務糾紛，遭26歲陳姓女子等人毆打，甚至遭到熱湯潑臉，恐怖行為引起社會震驚。事後經過調查，陳女、趙男及林男等人也分別以5至30萬元交保，全案仍在調查當中。

警方調查，孫女與陳女有2萬元債務糾紛，2人21日凌晨約在台中某KTV解決問題，沒想到雙方一言不合爆發肢體衝突，孫女遭到陳女、趙男及林男扯髮痛毆，甚至還遭潑灑熱湯。

從畫面當中可以看見，孫女慘遭一路拖行、扯髮及毆打，陳女見人被打倒在地仍不解氣，端起桌上的熱湯就朝著對方臉上潑去，痛得孫女當場大叫。

▼孫女遭到陳女朝臉潑灑熱湯，當場痛得大叫。（圖／資料照）



孫女被潑熱湯以後，又被陳女抓著不斷痛毆，受到慘無人道的對待，也因此身受重傷，目前正在加護病房接受治療當中。

根據相關畫面，孫女遭到痛毆後，警方立即到場調查，並準備將相關人等帶回派出所，沒想到過程中似乎有人逞口舌之快，氣得員警痛罵「叫你上車你不上車！什麼東西啦」。

警方循線逮捕涉案的陳女、26歲趙男（扯髮男子）及40歲林男（陳女男友），詢問後依照重傷害罪移送。台中地檢署複訊後，分別依照重傷害罪嫌，諭令陳女30萬元交保、依強制、傷害等罪嫌，諭令趙男10萬元交保，林男則是被依傷害罪諭令5萬元交保，詳細案情仍在調查當中。