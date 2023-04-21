網瘋傳八大妹「遭潑熱湯毀容照」！照片本人46字澄清：謝謝關心

記者閔文昱／綜合報導

台中一名疑似從事八大行業的29歲孫姓女子，因與26歲陳姓女子有2萬元債務糾紛，雙方相約21日清晨到西屯區某KTV欲調解，卻遭陳女等3人圍毆、潑灑熱湯。消息一出，隨即就有一張女子毀容的照片在網路瘋傳，讓不少人都以為是遭潑灑熱湯的孫姓女子。對此，照片本人也出面澄清了。

由於潑灑熱湯手段太過狠辣，畫面一出隨即引發網友熱烈討論，甚至還瘋傳一張女子燒燙傷照，畫面中女子大半張臉都出現橘紅色傷疤，看似傷勢相當嚴重，讓不少網友看了都非常擔心，直呼「那個女的長的還可以，現在整個臉脫層皮毀容了」、「潑臉也太狠！根本毀容」、「太狠了直接毀容了」。

不過，照片的女子其實並非事件中遭潑熱湯的孫女，而是一名美妝師，該張照片是她在多年前慶祝萬聖節時所畫的妝容，她稍早也在個人IG澄清「謝謝四面八方湧入的朋友，都來跟我說照片被盜了，這是以前特效化妝的作品，我不是影片中的人，謝謝大家關心。」

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▲網路上瘋傳一張疑似八大妹遭潑熱湯後的傷勢照，照片本人稍早出面澄清了。（圖／翻攝自IG）

針對台中衝突事件，警方表示，21日清晨4時20分接獲報案，稱西屯區某KTV包廂內發生燒燙傷事件，到場先將受傷的孫女（29歲）送往林新醫院搶救，並將涉嫌動手的陳姓女子（26歲）、趙男（26歲）及林男（40歲）依傷害及妨害自由等罪，移送台中地檢署偵辦。

警方初步調查，孫女與陳女有2萬元債務糾紛，雙方酒後在KTV內談及債務問題，進而爆發肢體衝突，造成被害人臉部、頸部燒燙傷，立即協助將被害人送醫，孫女於加護病房觀察中。