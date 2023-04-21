KTV內1女2男「潑熱湯虐打」八大妹　2關鍵讓網怒了：屁窒仔

<br>

記者鄒鎮宇／綜合報導

台中一名疑似從事八大行業的29歲孫姓女子，因與26歲陳姓女子有2萬元債務糾紛，雙方相約21日清晨到西屯區某KTV欲調解，卻遭陳女等3人圍毆、潑灑熱湯。影片曝光後，許多網友認為陳女等3人的行為不對，但最嚴重的2點是男生出手、一人拍攝等行為。

有網友在臉書社團「爆廢公社」發文表示，影片曝光後大家都在討論潑熱湯太誇張，但他認為打架打到鬧出人命、毀容的很多」，但這段影片最讓他生氣的是，「出來混的都知道，要打架，再怎樣男人也不能打女人（而且還是圍毆），這根本是不上轎藥啊組的屁窒仔行為吧」，「還是有話好好說別打架比較好，打贏警局打輸醫院」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼男子扯著女子的頭髮。（圖／截取自社會事新聞影音）



網友看完紛紛留言，「打女人真的不行」、「打女人不行，而且還是在旁邊補打」、「那鍋熱湯這樣直接潑真的很兇殘」、「周圍的跟着看戲錄影嬉笑，可見都是一路貨色」、「猴子實在廢到笑，要二打一才打得過女人」、「女人打架男人插什麼手！我相信一些台中的兄哥一定會有人跳出來處理的！ 這個男的下場一定不好受了」。

針對此案，警方表示，21日清晨4時20分接獲報案，稱西屯區某KTV包廂內發生燒燙傷事件，到場先將受傷的孫女（29歲）送往林新醫院搶救，並將涉嫌動手的陳姓女子（26歲）、趙男（26歲）及林男（40歲）依傷害及妨害自由等罪，移送台中地檢署偵辦。

警方初步調查，孫女與陳女有2萬元債務糾紛，雙方酒後在KTV內談及債務問題，進而爆發肢體衝突，造成被害人臉部、頸部燒燙傷，立即協助將被害人送醫，孫女於加護病房觀察中。