　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

KTV內1女2男「潑熱湯虐打」八大妹　2關鍵讓網怒了：屁窒仔

記者鄒鎮宇／綜合報導

台中一名疑似從事八大行業的29歲孫姓女子，因與26歲陳姓女子有2萬元債務糾紛，雙方相約21日清晨到西屯區某KTV欲調解，卻遭陳女等3人圍毆、潑灑熱湯。影片曝光後，許多網友認為陳女等3人的行為不對，但最嚴重的2點是男生出手、一人拍攝等行為。

有網友在臉書社團「爆廢公社」發文表示，影片曝光後大家都在討論潑熱湯太誇張，但他認為打架打到鬧出人命、毀容的很多」，但這段影片最讓他生氣的是，「出來混的都知道，要打架，再怎樣男人也不能打女人（而且還是圍毆），這根本是不上轎藥啊組的屁窒仔行為吧」，「還是有話好好說別打架比較好，打贏警局打輸醫院」。

▲▼男子扯著孫女頭髮。（圖／截取自社會事新聞影音）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼男子扯著女子的頭髮。（圖／截取自社會事新聞影音）

▲台中KTV衝突事故。（圖／翻攝自臉書）

網友看完紛紛留言，「打女人真的不行」、「打女人不行，而且還是在旁邊補打」、「那鍋熱湯這樣直接潑真的很兇殘」、「周圍的跟着看戲錄影嬉笑，可見都是一路貨色」、「猴子實在廢到笑，要二打一才打得過女人」、「女人打架男人插什麼手！我相信一些台中的兄哥一定會有人跳出來處理的！ 這個男的下場一定不好受了」。

針對此案，警方表示，21日清晨4時20分接獲報案，稱西屯區某KTV包廂內發生燒燙傷事件，到場先將受傷的孫女（29歲）送往林新醫院搶救，並將涉嫌動手的陳姓女子（26歲）、趙男（26歲）及林男（40歲）依傷害及妨害自由等罪，移送台中地檢署偵辦。

警方初步調查，孫女與陳女有2萬元債務糾紛，雙方酒後在KTV內談及債務問題，進而爆發肢體衝突，造成被害人臉部、頸部燒燙傷，立即協助將被害人送醫，孫女於加護病房觀察中。

 ►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

ET快訊
D奶妹近全裸激辣　當大體化妝師：家屬都哭了
KTV內1女2男「潑熱湯虐打」八大妹　2關鍵讓網怒了
她當約聘50K「不敢提頂大畢業」　竟釣出一票苦主
基隆火車站接獲恐嚇信！揚言引爆5顆炸彈
陰莖出現「4狀況」小心是性病　趕快就醫

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

KTV內1女2男「潑熱湯虐打」八大妹　2關鍵讓網怒了：屁窒仔

台南112學年度公營幼兒園新生招生！　2歲專班增設19班240名額

雞蛋放冰箱「蛋尖朝上or朝下」吵翻！專家曝保存關鍵

快訊／花蓮近海19:44發生規模4.5地震　最大震度3級

鴛鴦浴還沒洗「憋不住了」　女友伸手1舉動！他崩潰：羞恥到不行

大甲媽今晚起駕！百萬信眾動起來　1600警「3層護衛」保鑾轎萬全

快訊／蘋菓西打「不明沉澱物」金門還在賣　衛生局通令立即下架

殘留水氣灌入！明天「半個台灣溼答答」　下波春雨炸3地

台9線蘇花東澳至南澳段標線施工　4 ／25～5／8機動封閉

力抗數位洪流！地方新聞台堅持在地特色　不做腥羶色新聞

文彬直播認硬撐「我的職業，我該承受」　生前願「妹妹幸福」..她：無處傾訴了

加拿大女離台前掉手機求助警　15hrs尋回讚：最棒國民外交

新北當街掃射影片曝！換彈匣連轟30多槍　黑衣男悠閒搭小黃離去

ASTRO文彬在自家身亡！　得年25歲...警方：推測是輕生

女娃鼻塞…阿嬤神技5秒「鼻涕瀑布狂瀉」！百萬人驚呼

馬斯克「史上最大火箭」升空　4分鐘後爆炸！宣告任務失敗

新北警跨區買宵夜被抓包　退休學長：你們真的完了

李李仁在家都「從後面來」　陶晶瑩主動拉手：來按一下

鹿港天后宮隔3年又淹水了！廟埕變池塘　天公爐、神桌全泡湯

2汪見主人回家癱地迎接　尾巴神同步搖擺毫無靈魂

KTV內1女2男「潑熱湯虐打」八大妹　2關鍵讓網怒了：屁窒仔

台南112學年度公營幼兒園新生招生！　2歲專班增設19班240名額

雞蛋放冰箱「蛋尖朝上or朝下」吵翻！專家曝保存關鍵

快訊／花蓮近海19:44發生規模4.5地震　最大震度3級

鴛鴦浴還沒洗「憋不住了」　女友伸手1舉動！他崩潰：羞恥到不行

大甲媽今晚起駕！百萬信眾動起來　1600警「3層護衛」保鑾轎萬全

快訊／蘋菓西打「不明沉澱物」金門還在賣　衛生局通令立即下架

殘留水氣灌入！明天「半個台灣溼答答」　下波春雨炸3地

台9線蘇花東澳至南澳段標線施工　4 ／25～5／8機動封閉

力抗數位洪流！地方新聞台堅持在地特色　不做腥羶色新聞

寧德時代發表「新電池技術」　能量密度是特斯拉4680的1.5倍

雪碧高中「整型前舊照」曝光！　五官全變看不出是本人

分析／侯友宜訪星展「領導人沈穩」　與副總理談話已現總統格局

4招處理曖昧！他揭「認清1跡象」很重要　留空間給自己

KTV內1女2男「潑熱湯虐打」八大妹　2關鍵讓網怒了：屁窒仔

復合謝霆鋒9年…王菲機場「側面凸肚」被目擊！掀熱議：看著好大

想給玩家最棒體驗⋯赤燭《九日》宣佈上市延期：抱歉我們盡力了

台南112學年度公營幼兒園新生招生！　2歲專班增設19班240名額

雞蛋放冰箱「蛋尖朝上or朝下」吵翻！專家曝保存關鍵

基隆火車站接獲「放炸彈恐嚇信」　警方地毯式安全檢查

日高中妹「驚人發育」勾魂老司機 海邊受訪照求神人...本尊被神出了

生活熱門新聞

東西忘車上「運將開40分鐘」趕回桃機　客豪送萬元小費

少年槍手「2萬聯名鞋、GUN BOY衝鋒包」爆紅

還沒完！10縣市紫爆豪雨彈夜襲熱區出爐

即／台中80公車司機集體請假！學生等嘸車傻眼

桃機招人起薪最高7.4萬　無經驗可

30歲男「常感疲倦+尿尿有泡」　醫嘆：腎臟已受損

巷弄不唸「ㄋㄨㄥˋ」！正確讀音曝

殘留水氣灌入！明天「半個台灣溼答答」　下波春雨炸3地

綠色人行道「激凸」被拍到！一票人狂笑　內行解答

水逆來了！「4星座」首當其衝　TOP1生活悲劇了

台南人見上空一塊白　神力結界萬人驚

什麼東西23年沒漲價？　全場點名「它」：最後一道防線

被問「會打飛機嗎」　周星馳回應超直白

他嫌棄郵局「利率低+ATM不多」　內行：光憑1點屌打

更多熱門

相關新聞

殘忍片！八大女討錢不成潑熱湯

殘忍片！八大女討錢不成潑熱湯

太恐怖！台中市疑從事八大行業的孫姓女子與陳姓女子有2萬元債務糾紛，雙方21日清晨相約在西屯區一間KTV欲調解債務，未料2人飲酒爆發嚴重肢體衝突，不但扭打成一團，還有另1名男子加入戰局抓著孫女頭髮在地上拖，更殘忍的是，陳女還端起一旁桌上滾燙的熱湯，潑灑孫女全身，造成孫女嚴重燙傷，目前正在加護病房接受治療。全案警方依傷害等罪將陳女等3人移送法辦。

2女1男KTV扭打！她狠拿整鍋滾燙熱湯往臉潑

2女1男KTV扭打！她狠拿整鍋滾燙熱湯往臉潑

鉅陞國際優質品牌力強勁紮根台中

鉅陞國際優質品牌力強勁紮根台中

台中旅展開跑！花東星級住房下殺2.5折

台中旅展開跑！花東星級住房下殺2.5折

姊妹失散14年重逢　姊憂心問：她還在嗎？

姊妹失散14年重逢　姊憂心問：她還在嗎？

關鍵字：

台中KTV熱湯

讀者迴響

熱門新聞

少年轟51槍身世起底！17歲坐擁千萬房產

女子按摩屁股熱熱的　竟是推拿師噴了

嘉義一家4口3死1重傷！鄰曝「妻1舉動」引殺機

LINE「實用1功能」再升級！

東西忘車上「運將開40分鐘」趕回桃機　客豪送萬元小費

少年槍手「2萬聯名鞋、GUN BOY衝鋒包」爆紅

17歲男狂掃51槍　嬤：從小就不乖，竟壞到開槍

女手腳遭綁墜亡　警消趕到又1男墜樓

大學畢業拍私密片賺1600萬　夫妻慘了

女娃鼻塞…阿嬤5秒神技「鼻涕瀑布狂瀉」！百萬人驚呼

還沒完！10縣市紫爆豪雨彈夜襲熱區出爐

2女1男KTV扭打！她狠拿整鍋滾燙熱湯往臉潑

梁云菲男友「那個人我知道是誰」

殘忍片！八大女討錢不成潑熱湯

馬斯克看星艦爆炸　發文恭喜SpaceX

更多

最夯影音

更多
文彬直播認硬撐「我的職業，我該承受」　生前願「妹妹幸福」..她：無處傾訴了

文彬直播認硬撐「我的職業，我該承受」　生前願「妹妹幸福」..她：無處傾訴了
加拿大女離台前掉手機求助警　15hrs尋回讚：最棒國民外交

加拿大女離台前掉手機求助警　15hrs尋回讚：最棒國民外交

新北當街掃射影片曝！換彈匣連轟30多槍　黑衣男悠閒搭小黃離去

新北當街掃射影片曝！換彈匣連轟30多槍　黑衣男悠閒搭小黃離去

ASTRO文彬在自家身亡！　得年25歲...警方：推測是輕生

ASTRO文彬在自家身亡！　得年25歲...警方：推測是輕生

女娃鼻塞…阿嬤神技5秒「鼻涕瀑布狂瀉」！百萬人驚呼

女娃鼻塞…阿嬤神技5秒「鼻涕瀑布狂瀉」！百萬人驚呼

熱門快報

熱舞大賽人氣王等你決定!!

熱舞大賽人氣王等你決定!!

投票決定臺大盃熱舞大賽人氣獎，抽Samsung Galaxy A54 5G等百項好禮，手刀投票去>

【測驗】你的愛地球指數有多少?

【測驗】你的愛地球指數有多少?

快來參加你的愛地球指數測驗 天天答題，抽ETtoday限定環保禮物! 4/22好朋友春日趴一起來玩!

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵物王國★歡樂毛兒節

寵物王國★歡樂毛兒節

飼料49折起，滿$1288送零食，滿$1688送$168購物金!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面