殘忍片！八大女討錢不成潑熱湯　白衣女傷重送加護病房急救

地方中心／台中報導

太恐怖！台中市疑從事八大行業的孫姓女子與陳姓女子有2萬元債務糾紛，雙方21日清晨相約在西屯區一間KTV欲調解債務，未料2人飲酒爆發嚴重肢體衝突，不但扭打成一團，還有另1名男子加入戰局抓著孫女頭髮在地上拖，更殘忍的是，陳女還端起一旁桌上滾燙的熱湯，潑灑孫女全身，造成孫女嚴重燙傷，目前正在加護病房接受治療。全案警方依傷害等罪將陳女等3人移送法辦。

▲陳姓女子持熱湯往孫姓女子身上淋。（圖／截取自社會事新聞影音）

網路社群今日流傳一部令人怵目驚心的影片，2名女子先是在KTV包廂裡面扭打，1名男子見狀後緊抓白衣女子的頭髮拖在地上走，並將其壓在地上拳打腳踢，此時灰衣女看見桌上放有冒著煙的熱湯，竟直接端起往白衣女身上潑去，也因手段實在太過狠辣，引起網友熱議。

▲男子扯著孫女頭髮。（圖／截取自社會事新聞影音）

轄區警方台中市第六警分局表示，21日清晨4時20分接獲報案，稱西屯區某KTV包廂內發生燒燙傷事件，到場先將受傷的孫女（29歲）送往林新醫院搶救，並將涉嫌動手的陳姓女子（26歲）、趙男（26歲）及林男（40歲）依傷害及妨害自由等罪，移送台中地檢署偵辦。

警方初步調查，孫女與陳女有2萬元債務糾紛，雙方酒後在KTV內談及債務問題，進而爆發肢體衝突，造成被害人臉部、頸部燒燙傷，立即協助將被害人送醫，孫女於加護病房觀察中。

據了解，孫女是傳播妹，今凌晨由幹部叫去坐檯時，因與陳女有債務糾紛，2人產生衝突，在影片中的男子為趙姓男子，另有陳女的男友林姓男子也有動手情形，因此警方獲報迅速前往現場，將陳女、趙男、林男當場逮捕。此外，警方表示，網路流傳的疑女性化妝毀容圖片，初步釐清為非孫女本人，詳細案情，有待進一步調查。