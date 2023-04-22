　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

發現女直播主裸聊！暈船男「粉轉黑」竊錄影片報復8個月：抓我啊

▲▼台中地方法院。（圖／記者李忠憲攝）

▲台中地方法院。（圖／記者李忠憲攝）

記者鄒鎮宇／綜合報導

台中一名王姓男子竊錄蔡姓女直播主跟網友之間的露點影片，多次上傳到色情網站後私訊蔡女嗆聲「妳的視頻我又外流了，妳快來抓我」，讓蔡女嚇得報警提告。台中地院判決出爐，依散布猥褻影像、恐嚇危害安全等罪處4月有期徒刑，可易科罰金，全案可上訴。

判決書指出，王男透過直播平台與蔡女相識，2020年10月17日以不祥方式竊錄蔡女跟其他網友之間的露點直播影片，並為了不讓蔡女再跟其他網友進行露點直播而威脅將影片上傳。

王男分別在2020年10月17日、10月31日、12月24日，以及2021年1月7日、3月20日、3月29日、4月22日、5月20日、5月21日、5月24日等日期，於台中住處透過手機將蔡女的影片上傳至5個色情網站，又傳訊息給蔡女說「妳的視頻（影片）我又外流了，妳快來抓我，原來妳一切都是騙我的」、「沒關係阿，我會繼續把妳的影片一直放，放到妳來抓我，我順便也會拿去賣、燒成光碟，我就把你影片放在各大色情網站」、「我答應妳說不會再傷害妳，也不代表我不會再傷害妳，妳讓我再傷害妳我也沒差，我再把影片PO上網再拿去賣」。

蔡女對於王男的行為心生恐懼，擔心受到危害而報警提告。另外，王男到案後，於偵查、開庭時都坦承犯行。

法官審酌，王男竊錄蔡女的隱私影片並散布，明顯未能尊重他人隱私，侵害被害者的人權，還基於報復心態，不斷以恐嚇話語及將竊錄告訴人身體隱私部位及非公開活動內容加以公開散布為由，藉以恫嚇蔡女，讓蔡女遭受精神壓力及折磨，此舉誠屬不當。

法官表示，考量王男坦承犯行，且已與蔡女達成調解並給付完成，加上王男月收2萬6000元還需扶養家中65歲的父母，因此依散布猥褻影像、恐嚇危害安全等罪處4月有期徒刑，可易科罰金，全案可上訴，並沒收其手機。

 ►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

ET快訊
快訊／大甲媽起駕！顏清標親扶鑾轎　15萬信徒塞爆廟埕
快訊／遭爆涉賄選　費鴻泰回應了
網瘋傳八大妹「遭潑熱湯毀容照」！照片本人46字發聲了
制止兒看手機被噴酒精失聯　單親爸找到了！

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

發現女直播主裸聊！暈船男「粉轉黑」竊錄影片報復8個月：抓我啊

台大獲贈15萬件隔離衣有假貨　得力實業子公司前負責人涉案

禾馨前營運長林思宏酒駕　事隔12天臉書發3文認錯道歉：檢討改進

八大妹遭潑湯重傷搶救　惡煞落網畫面曝！3人複訊後「全交保」

行車糾紛攔車毆人對空開槍示威　學甲警逮人起槍彈

制止兒看手機被噴酒精失聯　單親爸找到了！

高雄正妹深夜騎車遭尾隨！夜尻俠等紅燈「脫褲色色」害她嚇壞

17歲槍手「頂住後座力」視角曝！ 「從容換彈匣」51發子彈全打光

基隆火車站接獲「放炸彈恐嚇信」　警方地毯式安全檢查

殘忍片！八大女討錢不成潑熱湯　白衣女傷重送加護病房急救

嬤路邊驚見車內一隻手！　掀開後車廂竟掉出1男人

相機開原況、選長時間曝光 ６步驟拍出超美溪流照片！

女娃鼻塞…阿嬤神技5秒「鼻涕瀑布狂瀉」！百萬人驚呼

轟51槍！運將目擊嚇到腿軟　少年丟千元車資致謝再投案

爸持刀砍殺妻兒後自戕　嘉義人倫悲劇3死1重傷

2女1男KTV扭打！她狠拿整鍋滾燙熱湯「往臉潑」　年輕妹痛苦慘叫

殘忍片！八大女討錢不成潑熱湯　白衣女傷重送加護病房急救

是元介遙控器(?)飆唱《夏天的風》　坤達合音超到位..蔡旻佑.郭靜獻回憶殺

少年「滿身名牌」轟51槍身世起底！年僅17歲坐擁千萬房產

文彬直播認硬撐「我的職業，我該承受」　生前願「妹妹幸福」..她：無處傾訴了

發現女直播主裸聊！暈船男「粉轉黑」竊錄影片報復8個月：抓我啊

台大獲贈15萬件隔離衣有假貨　得力實業子公司前負責人涉案

禾馨前營運長林思宏酒駕　事隔12天臉書發3文認錯道歉：檢討改進

八大妹遭潑湯重傷搶救　惡煞落網畫面曝！3人複訊後「全交保」

行車糾紛攔車毆人對空開槍示威　學甲警逮人起槍彈

制止兒看手機被噴酒精失聯　單親爸找到了！

高雄正妹深夜騎車遭尾隨！夜尻俠等紅燈「脫褲色色」害她嚇壞

17歲槍手「頂住後座力」視角曝！ 「從容換彈匣」51發子彈全打光

基隆火車站接獲「放炸彈恐嚇信」　警方地毯式安全檢查

殘忍片！八大女討錢不成潑熱湯　白衣女傷重送加護病房急救

從《鬼滅》看創傷復原：家變喪親4階段，胡蝶忍模仿姊姊也有原因

店員突喊「2杯大谷翔平」！他點完咖啡超困惑　眾人笑：WBC症候群

發現女直播主裸聊！暈船男「粉轉黑」竊錄影片報復8個月：抓我啊

台大獲贈15萬件隔離衣有假貨　得力實業子公司前負責人涉案

鋒面灌全台水庫6012萬噸　水利署：南部旱象待梅雨化解

日本尋獲失聯直升機　第8師團長坂本雄一確認罹難

統一獅力拚4連勝　克維斯強碰樂天霍爾

上海車展「冰淇淋只送外國人」　直播主自費發冰：中國人免費領

禾馨前營運長林思宏酒駕　事隔12天臉書發3文認錯道歉：檢討改進

展逸國際4月底登興櫃　看好疫後復甦力拚明年轉上櫃

5人開進蘇花隧道副駕喊：減速！　被BMW超車...一早看新聞沉默了

社會熱門新聞

殘忍片！八大女討錢不成潑熱湯

八大妹遭潑湯重傷搶救！3人全交保

林思宏酒駕！蘇怡寧痛心：我會負責

2女1男KTV扭打！她狠拿整鍋滾燙熱湯往臉潑

阻兒看手機被噴酒精　失聯爸找到了

女子按摩屁股熱熱的　竟是推拿師噴了

17歲槍手「從容換彈匣」視角曝！

即／北埔綠世界清淤　怪手翻覆工人墜湖

少年轟51槍身世起底！17歲坐擁千萬房產

即／明德外役監受刑人脫逃　37歲強盜犯張天昊正面曝

嘉義一家4口3死1重傷！鄰曝「妻1舉動」引殺機

正妹遭尾隨！夜尻俠等紅燈遛鳥嚇她

防搶轎爆衝突再現！顏清標喊：拜託不要吵架

17歲少年狂掃51槍！阿嬤心痛：和爸一樣走上不歸路

更多熱門

相關新聞

直播主自費在車展發冰淇淋：中國人免費領

直播主自費在車展發冰淇淋：中國人免費領

上海車展近日正在舉行，有網友上傳影片爆料，在寶馬（BMW）mini的展區，工作人員發放免費的冰淇淋時，只發放給外國人，遇到中國人就說發完了。事件曝光後，許多大陸網友感到相當憤怒，甚至還有一位多位直播主，自掏腰包買冰淇淋到車展現場發送，還強調「中國人免費領」。

八大妹遭潑湯重傷搶救！3人全交保

八大妹遭潑湯重傷搶救！3人全交保

八大女遭熱湯潑臉！草爺出手了

八大女遭熱湯潑臉！草爺出手了

3人「KTV潑熱湯虐打」八大妹　2關鍵讓網怒了

3人「KTV潑熱湯虐打」八大妹　2關鍵讓網怒了

2女1男KTV扭打！她狠拿整鍋滾燙熱湯往臉潑

2女1男KTV扭打！她狠拿整鍋滾燙熱湯往臉潑

關鍵字：

直播主裸聊暈船台中

讀者迴響

熱門新聞

網瘋傳八大妹毀容照！本人46字澄清了

殘忍片！八大女討錢不成潑熱湯

八大妹遭潑湯重傷搶救！3人全交保

3人「KTV潑熱湯虐打」八大妹　2關鍵讓網怒了

LINE「實用1功能」再升級！

精神科名醫：有3徵兆＝A片看太多了

林思宏酒駕！蘇怡寧痛心：我會負責

2女1男KTV扭打！她狠拿整鍋滾燙熱湯往臉潑

鴛鴦浴還沒洗「憋不住了」　女友伸手1舉動！他崩潰

快訊／徐巧芯突發緊急聲明　接獲費鴻泰疑涉嫌違約「包車載人投票」

文彬出殯她不能到⋯　17年好友信飛「缺席告別式」全身黑現機場

殘留水氣灌入！明天「半個台灣溼答答」　下波春雨炸3地

日男砸45萬變牧羊犬　1年後現況曝光

梁云菲男友「那個人我知道是誰」

阻兒看手機被噴酒精　失聯爸找到了

更多

最夯影音

更多
嬤路邊驚見車內一隻手！　掀開後車廂竟掉出1男人

嬤路邊驚見車內一隻手！　掀開後車廂竟掉出1男人
相機開原況、選長時間曝光 ６步驟拍出超美溪流照片！

相機開原況、選長時間曝光 ６步驟拍出超美溪流照片！

女娃鼻塞…阿嬤神技5秒「鼻涕瀑布狂瀉」！百萬人驚呼

女娃鼻塞…阿嬤神技5秒「鼻涕瀑布狂瀉」！百萬人驚呼

轟51槍！運將目擊嚇到腿軟　少年丟千元車資致謝再投案

轟51槍！運將目擊嚇到腿軟　少年丟千元車資致謝再投案

爸持刀砍殺妻兒後自戕　嘉義人倫悲劇3死1重傷

爸持刀砍殺妻兒後自戕　嘉義人倫悲劇3死1重傷

熱門快報

熱舞大賽人氣王等你決定!!

熱舞大賽人氣王等你決定!!

投票決定臺大盃熱舞大賽人氣獎，抽Samsung Galaxy A54 5G等百項好禮，手刀投票去>

【測驗】你的愛地球指數有多少?

【測驗】你的愛地球指數有多少?

快來參加你的愛地球指數測驗 天天答題，抽ETtoday限定環保禮物! 4/22好朋友春日趴一起來玩!

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵物王國★歡樂毛兒節

寵物王國★歡樂毛兒節

飼料49折起，滿$1288送零食，滿$1688送$168購物金!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面