祝融之災不可忘　南消四大協同中崙工業區辦理企業防災搶救演練

▲台南市消防局第四大隊，與安定區亞弘電科技股份有限公司共同辦理災害初期自主應變兵棋推演及實兵演練，透過演練提升在地企業防災自主應變能力。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市消防局第四大隊近日於所轄安定區中崙工業區發生重大工廠火警，為讓工業區提高警覺、強化廠區自主應變能力及結合消防隊救災作為，21日上午與安定區亞弘電科技股份有限公司共同辦理災害初期自主應變兵棋推演及實兵演練，透過演練提升在地企業防災自主應變能力。

本次演練第四大隊共計出動15車45人及亞弘電科技股份有限公司4百多名員工，演練模擬廠內機械加工組起火燃燒，廠區立即啓動自衛消防編組，進行初期滅火、通報避難及安全防護等，待消防局救災人車抵達現場後，成立前進指揮站並與廠方進行現場狀況交接。

因廠內有數棟廠房以空橋相連，且面積廣大，消防局於第一時間出動消防無人機，從空中即時掌控廠區的災情變化，輔助指揮佈線滅火攻擊。同時透過救災人員平板管制系統，針對大型廠區及搶救面向大的災害，由各分區安全官對所有進入、退出火場的人員進行管制，以落實消防人員救災安全。

第四大隊長蔡國保表示，因安定區中崙工業區裡工廠大多相互緊鄰且道路狹小，一旦發生火災搶救不易且容易擴大延燒，感謝亞弘電科技股份有限公司的全廠4百多名員工配合演練及重視，和消防局一同推動「企業防災演練」，希望藉由本次演練能讓廠區於災時初期如能快速應變，可減少火勢擴大，避免企業財產損失並保障廠內作業人員工作安全，同時也希望能向工業區內的廠商相互分享企業防災工作，共同提升中崙工業區內的消防安全。

局長李明峯亦表示，市長黃偉哲對於消防局的支持和保障市民財產安全是首要工作，本次演練更是強化工業區防災措施的重要一環，希望透過演練的方式，讓廠商提升企業防抗災防災能力，可以在面對災害時快速反應；同時也呼籲各工業區廠商踴躍參加企業義消，官民合作強化企業防災韌性，共同守護台南市工業區免受祝融之災，打造更安全的生活環境。