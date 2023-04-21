台南後壁連棟透天厝延燒5戶　南消一大隊加強住宅防火宣導

▲台南市後壁區一處連棟透天厝，20日上午發生火災，火勢延燒其中5戶3樓鐵皮增建的神明廳及雜物間，消防局第一大隊後壁分隊結合義消實施災後訪視。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市後壁區一處連棟透天厝，20日上午7時許發生火災，火勢延燒其中5戶3樓鐵皮增建的神明廳及雜物間，消防人員協助疏散6位民眾，所幸無人傷亡，為了加強民眾防火、防災意識，消防局第一大隊後壁分隊結合義消實施災後訪視。

訪視宣導內容包含：居家安全診斷、鐵窗預留窗口、電器火災防範等，並呼籲住戶逃生通道平時勿堆放雜物，保持淨空，災害發生時才不致影響逃生，也提醒住家安裝住宅用火災警報器的重要性，目前臺南市政府消防局有推廣「補助設置住宅用火災警報器執行計畫」，提供低收入戶、獨居長、弱勢族群等進行免費申請住宅用火災警報器1顆，以確保居住安全。

近日新北市淡水亦發生一家8口擠一屋，因緊鄰大門唯一逃生通道的神明廳失火，嚴重阻礙逃生，導致其中4人受困OHCA的悲劇，本次加強宣導防範神明廳火警注意事項：1、選購合格之神明燈，神明燈為標檢局強制性檢驗商品，民眾選購及使用神明燈時，應注意是否貼有「商品檢驗標識」，2.不要綑綁電線或過度使用插座、延長線，3、偶爾讓唸佛機休息，不要永不關機，4、不要在神明廳焚燒紙錢，線香或環香的餘燼記得熄滅後再丟垃圾桶。

第一救災救護大隊長陳博文表示，本案火警延燒主因在於住戶頂樓都有加蓋鐵皮屋，鐵皮結構不夠堅固、防火時效差及阻絕火勢困難，裝設住宅用火災警報器，才能提早偵測火災的發生，及早滅火或逃生。

災害何時發生無法預知，除了平時注意安全外，還需有危機意識，若能人人培養應變能力及預防觀念，才能更有效地杜絕災害發生。

消防局長李明峯表示，透過現場與社區居民的互動，使民眾更深入了解火災是可以預防與控制的，並特別提醒民眾「不怕一萬，只怕萬一」，當危機出現時，民眾要有面對與應對的能力，方能有助於提昇居家安全，減少生命財產損失。