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預防「神明廳火災」重演　南消三大隊宣導檢視神明廳火災風險因子

▲第三救災救護大隊將軍分隊、七股分隊20日針對轄內設置神明廳的住家進行防火宣導與搶救演練，分析屋主家中可能致災之火災風險因子。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲第三救災救護大隊將軍分隊、七股分隊20日針對轄內設置神明廳的住家進行防火宣導與搶救演練，分析屋主家中可能致災之火災風險因子。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

「神明廳」是台灣家庭中特有的文化傳統，誠心供奉祖先象徵著家族傳承與飲水思源的信念，當早晚燒香、逢節祭拜、誠心祈求保佑之餘，您是否注意到隱藏的火災風險呢？

▲第三救災救護大隊將軍分隊、七股分隊20日針對轄內設置神明廳的住家進行防火宣導與搶救演練，分析屋主家中可能致災之火災風險因子。（圖／記者林悅翻攝，下同）

消防局為預防「神明廳火災」重演，第三救災救護大隊將軍分隊、七股分隊20日針對轄內設置神明廳的住家進行防火宣導與搶救演練，分析屋主家中可能致災之火災風險因子，並偕同屋主一一檢視，進而排除風險以提升居家消防安全。

三大隊說，日前他縣巿「神明廳失火」大樓火災釀成三死一重傷悲劇，提醒民眾要特別注重該類場所用火用電安全，歷年之起火原因經統計有神明燈電線老舊易短路、線香餘燼未滅、燒金紙引燃雜物等，是常見致災原因，以上常見火災風險因子亦為今年居家訪視的重點項目。

▲第三救災救護大隊將軍分隊、七股分隊20日針對轄內設置神明廳的住家進行防火宣導與搶救演練，分析屋主家中可能致災之火災風險因子。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲市長提示，為提升市民居家消防安全，應定期檢查家中神明廳之神明燈電線是否老舊、定期清理線香餘燼、燃燒金紙後確定熄滅方可離開，以降低火災發生機率；並建議在家中設置住警器，可縮短火災發生發現時間進而增加避難求生成功機率，大幅提升居家消防安全。

▲第三救災救護大隊將軍分隊、七股分隊20日針對轄內設置神明廳的住家進行防火宣導與搶救演練，分析屋主家中可能致災之火災風險因子。（圖／記者林悅翻攝，下同）

消防局李明峯局長表示，神明廳潛藏著「打火機」、「燒香」、「燒金紙」、「蠟燭」、「炮屑」及「老舊電線」六大火災因子，若能平時預先防範，必能遠離火災意外，別讓庇佑全家人的神聖場所，因一時大意成為火災源頭。

▲第三救災救護大隊將軍分隊、七股分隊20日針對轄內設置神明廳的住家進行防火宣導與搶救演練，分析屋主家中可能致災之火災風險因子。（圖／記者林悅翻攝，下同）

第三大隊陳坤宗大隊長表示，舊有電線的外部絕緣線大多為單層絕緣，中間有凹槽，防護度不足，可能因老化、裂開或遭動物啃咬等導致起火風險升高，建議民眾可換購外觀平滑的雙層絕緣線，並避免重物或桌腳壓到電線；布置神桌時，可加裝墊一塊玻璃避免貢香及灰燼接觸木質桌面，也要注意周遭環境防護，勿堆積太多易燃雜物以防止意外發生。

▲第三救災救護大隊將軍分隊、七股分隊20日針對轄內設置神明廳的住家進行防火宣導與搶救演練，分析屋主家中可能致災之火災風險因子。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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