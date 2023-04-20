提升員工防災意識　南消七大隊結合台糖長榮酒店辦企業防災

▲台南市消防局第七大隊與台糖長榮酒店共同辦理企業自主防災應變演練，強化飯店員工初期應變作為。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

疫情逐漸趨緩加上暑假旅遊旺季即將到來，為確保房客住宿安全，增進旅館災害應變與災後復原的能力，台南市消防局第七大隊20日與台糖長榮酒店共同辦理企業自主防災應變演練，強化飯店員工初期應變作為。

這次演練除針對飯店員工面對災害時第一時間啟動自衛消防編組外，也針對房客如何疏散做特別行政指導；另外，此次假定飯店地下層起火，地下層因建築結構問題容易造成無線電訊號不佳，為避免救災無線電通訊異常，本次特別使用「無線電移動式轉播機」，解決訊號不良的問題。

台糖長榮酒店鄭東波總經理表示，救災時間往往很長，為避免消防人員疲於奔命，飯店特別準備桂冠烘培坊明星商品「火山岩蘋果麵包」作為後援補給，為長時間待命值勤的消防人員們補充能量，為這群為人民默默奉獻救災救援的火神們，致上最深切的敬意和感激。

第七大隊大隊長石家源表示，本次演練出動轄內各分隊人車並結合場所的自衛消防編組，並以兵棋推演及實際演練等指導方式提升企業應變能力，有效提高飯店員工初期救災能力及旅客的消防及逃生意識，加強飯店災害應變能力及消防安全管理。

消防局局長李明峯表示，消防局在市長黃偉哲的支持下，不斷推動各項災害演練，指導企業初期自主防災，以期發生災害時將損害降到最低，消防局將持續推廣及辦理應變演練，提高場所的消防意識及安全水平，以維護大台南市民生命財產安全。