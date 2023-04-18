南消六大隊防溺嚴陣以待　強化消防體能及救生能力訓練

▲台南市消防局第六大隊為加強消防人員體力、肌力與爆發力，並強化救溺技能，於18、19日上午在永華訓練中心辦理新式7項體能測驗。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市消防局第六大隊為加強消防人員體力、肌力與爆發力，並強化救溺技能，於18、19日上午在永華訓練中心辦理新式7項體能測驗。

18日下午在觀夕平台旁之四草大橋旁辦理水上救生暨船艇訓練，其中測驗項目包含立定跳遠、後拋擲遠、硬舉、6公尺30秒折返跑、懸吊屈體、六角槓負重行走、1500公尺跑步等7項，亦於觀夕平台旁之四草大橋實際操作船艇訓練，希望透過戰術體能及技能訓練提升消防人員自我防護能力，確保民眾之生命財產安全。

第六大隊大隊長邱淵明表示，與以往舊式體能測驗標準對比，新式體能訓練更能充分鍛鍊消防人員所需的肌耐力與體力，即使面對不同災害現場環境，更能全面發揮救災能力及提升效率。

消防局局長李明峯表示，新式體能施測內容依據消防人員實際面對各式救災勤務所需體能、肌耐力、瞬間爆發力而設計，讓消防人員檢視自身的體能能力是否足以應付消防工作，更可貼近消防人員實際救災體能需求，藉此訓練並提升消防人 員全身核心肌群之肌耐力、協調性及爆發力等，讓消防人員面對災難現場具備充裕體能條件，以順利完成救災勤務，保障民眾生命財產安全，也確保消防員的救災執勤安全，也感謝第一線基層人員辛勞，在炎熱天氣仍不忘強化水上救援能力的訓練，消防人員也要注意各項船艇操作訓練之安全。