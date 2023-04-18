確保全台最龐大太陽能光電聚落安全　南消三大隊辦專業搶救訓練

▲台南市消防局第三大隊部辦理『太陽光電設施專業搶救教育訓練』，期許讓所屬消防及義消人員對太陽能光電系統構造、火災成因及搶救SOP。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

有鑒於高壓光電火災的搶救具有極高度的感電及爆炸危險，加上消防人員對新興光電火災的搶救較生疏，特別18日於台南市消防局第三大隊部辦理『太陽光電設施專業搶救教育訓練』，期許讓所屬消防及義消人員對太陽能光電系統構造、火災成因及搶救SOP，有更充分瞭解及強化搶救訓練，進而達到救災零傷亡目標。

統計截至2023年2月底止，台南市太陽能光電裝置申請案達10975件，備案容量達3863MW，預估年發電量可達49.8億度，約等於18座曾文水力發電廠的年度發電量，這麼多的裝置興建案，尤其是年產電量1億度以上的大型光電系統建置案，均集中消防局第三大隊轄內七股區、將軍區及北門區。

消防局第三大隊陳坤宗大隊長表示，因台南市年平均日照時數可達2181小時，被認定為太陽能光電設置優良環境，因此各類型光電發電裝置均可被發現，包括有地面型、屋頂型及水面型，各類型的光電消防搶救注意要點各有不同，而其中主要的搶救原則為完全斷電、選擇乾粉或二氧化碳等不感電類型滅火藥劑，如須射水滅火時，則務必完整消防著裝在安全距離6公尺以上佐以7 kgf/cm2以上壓力水霧射水，方能免除消防人員感電危險。

消防局李明峯局長表示，除了優先確保消防人員在搶救光電火災的生命安全外，也應在安全範圍內迅速侷限火勢並將火災儘快撲滅，以減少光電火災產生的空氣、水質等污染，更可降低光電系統無法運作時間，來穩定台灣綠能產出量。隨著太陽光電能源越來越普遍化，消防人員需更熟悉搶救相關程序及法令，也呼籲場所管理人，應定期檢查並維護保養光電設備，降低災害的發生率。