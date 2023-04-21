池上鄉衛生所今動土遷建　饒慶鈴：優化在地醫療環境與品質





▲池上鄉衛生所今動土遷建。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣池上鄉衛生所為40年舊建築，建物老舊、空間已不敷使用，台東縣政府爭取經費，並向退輔會台東農場合作取得用地後，進行衛生所遷建工程，而工程歷經9次公告招標終於順利發包，並於21日舉行動土典禮，由縣長饒慶鈴及各界代表共同執鍬動土，工期480日曆天，預計明年底完工。

饒慶鈴表示，台東縣因幅員狹長、人口密集度低與高齡化，醫療照護資源取得不易，衛生所是地方重要的醫療據點，肩負在地醫療照護的重任，上任後持續爭取經費改善優化各鄉鎮市衛生所醫療照護環境、提升醫療服務品質，台東縣政府近年已投入約3.8億元改善全縣1/3的衛生所，包括新建及整建，如大武、長濱、成功、台東市及今日動土的池上，下一個將是鹿野鄉衛生所遷建工程，我們已經爭取納入花東基金第4期計畫經費，未來會與團隊會持續積極向中央爭取預算。

台東縣衛生局說明，池上鄉衛生所為40年舊建築，建物老舊且空間不敷使用，為提升醫療服務品質及良好完善的就醫環境，縣府爭取經費並投入共計9,900萬元遷建，在台20甲線旁基地興建地上2樓、總樓地板面積約1,485平方公尺(約450坪)的新建物，在規劃設計階段適逢疫情，建築物設計導入「防疫建築」概念，運用良好的通風對流路徑減少空氣不良因子，並保留現地珍貴喬木與綠地環境融合，將成為兼具功能又美觀的綠建築地標，預計明年底完工，屆時提供良好完善就診環境及遠距視訊診療等便利服務。