台東富岡漁港驚見超巨大旗魚...長2.4m　釣友嗨喊：手快拉斷了！

記者楊漢聲／台東報導

真的很神奇，台東有位發燒釣友，21日早上意外在富岡漁港堤防，釣起一隻重達26.5公斤，長2.4公尺的芭蕉旗魚，釣友花了20多分鐘，手都快脫力了才把旗魚拉上岸，頓時讓其它釣友都驚呆了，這也是20年來第2次有釣友在這裡釣到旗魚。

▲釣友堤防釣獲大旗魚。（圖／記者楊漢聲翻攝）

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花了20多分鐘搏鬥，旗魚巨大的身形好不容易浮現，當看到是旗魚後，其它釣友真的驚呆了，開心的直呼不可思議。在大家合力幫忙下，終於把魚拉上堤防上，釣到的釣友立刻開心的合影記念這難得的一刻，還借了一台小吉普車，把魚送到附近的魚市場拍賣。

30歲的釣友阿豪，工作是麵包師傅，有五六年釣魚經驗，平常十點上班前，都會到富岡漁港釣魚，今天早上6點多，用水球釣法下第一桿，就感覺到大魚上鉤，趕緊奮力提桿，結果雙方拉扯了20多分鐘，左手都快脫力，才把魚拉到堤防邊，一看發現竟然是一尾不小的芭蕉旗魚，嚇了一大跳，其它釣友也趕緊幫忙拉魚。一上岸大家都興奮的和大魚拍照合影。

這尾芭蕉旗魚重26.5公斤，長2.4公尺，頓位真不小，魚鈎都變型拉彎了，資深釣友也覺得不可思議，因為旗魚通常都是用漁船鏢魚，或是定置網，才有可能捕捉到，在岸邊垂釣幾乎不太可能現蹤，十多年前富岡漁港也有人釣到，不過當時只有重15公斤。

釣友說，旗魚會接近岸邊，一般可能是這陣子飛魚多，追逐時游到港區附近，也有可能是漁船後方拖著魚餌，被吸引靠近，但是能親眼看到這種大魚被釣起來，真的讓釣友的心都沸騰起來了。