整條明太子鋪飯上　日本超市便當「台幣74元」他驚呆：太便宜

▲許多台人喜愛到日本旅遊。（示意圖／Pixabay）

網搜小組／鄺郁庭報導

日本超市便當的價格和份量讓他驚呆！有網友貼出照片，說他本來想買超市100日圓的麵包（約台幣23元），再加個飲料當一餐，結果晃到熟食區，看到便當的價格後，就默默地把麵包放回架上，「肉比飯多就算了，還有明太子醬，肉下面還偷藏一些炒麵……」，價格只要台幣74元左右，忍不住驚嘆太便宜。

這位網友在PTT的Gossiping板上問卦，「這便當會不會太便宜…」，貼出便當的照片，「媽媽咪呀！肉比飯多就算了，還有明太子醬，肉下面還偷藏一些炒麵……」他就挑了一個299日圓的便當（約台幣68.4元），含稅後是322.93日圓（約台幣74元）。

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不到台幣100塊，就能吃到當天做的新鮮熱便當，讓原PO感嘆不已，「這在台灣的便利商店會賣到多少呀…有卦嗎？」從照片可以看到，原PO挑的應是「炸肉餅明太子便當」，有一整條明太子鋪在飯上，還有淋上照燒醬的炸肉餅，另外還有唐揚炸雞、日式時蔬淺漬、黑豆。

▲原PO被日本超市的便當驚呆。（圖／翻攝自PTT）

就有人看了照片也狂嘆，「這種菜色在台灣180起跳吧」、「真不可思議，我印象便當至少5-600日圓」、「日本鮭魚便當70台灣160」、「只有綠色蔬菜少了點的缺點」、「不能讓太多人知道，噓文救機票。」不過，也有人表示，「你484沒吃過大賣場的便當？價格差不多。」

原PO還在留言處透露，他是在東京墨田區的超市買的，直讚「我覺得滿好吃的，如果價錢遮住，我花了700日圓，都還會覺得超便宜（約台幣160元）。」有網友好奇一查更無語了，「查了一下，墨田區的房價在東京還是偏高，結果東京房價偏高的地區物價是這樣。補充，墨田區房價在東京23區排11，幾乎可以代表整個東京的平均了吧？」

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