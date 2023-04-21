目睹完51槍！警買三寶飯「給司機壓壓驚」竄紅　PTT炸鍋了

網搜小組／劉維榛報導

昨（20日）光天化日之下，一名17歲劉姓少年在土城一間當鋪前方，囂張持槍連開51槍，隨後又回到計程車上，要司機載他去警局投案，少年下車前還丟了1000元，以及一句「謝謝」。事後，司機在警局顫抖陳述整個經過，員警還買了三寶飯給他壓壓驚，意外引發PTT鄉民炸鍋了！

據了解，徐姓司機載著少年前往當鋪，目睹他街頭狂開51槍，本想開車落跑，卻礙於車門沒關，又擔心少年對車子開槍、傷及無辜民眾，只好停在原地。

後來少年又回到車上，並表示要前往大觀派出所，嚇得司機的腳一度發抖踩不動油門，所幸少年並無傷害司機，抵達警局後，少年還掏出1000元車費，更禮貌地說了聲「謝謝」才下車離去。

[廣告]請繼續往下閱讀...

面對自己來回載了槍手作案，司機嚇得返家休息，但又接到警方通知到案說明，他早已嚇到沒力氣開車，於是搭車前往警局。而整個筆錄過程中，徐男用著顫抖的語氣描述整個過程，警方也在結束後買了飲料與統承三寶飯便當給他壓壓驚。

▲少年當街囂張開槍。（圖／翻攝自記者爆料網）



不料PTT鄉民反而好奇拋問，「我只想問統承三寶飯好吃嗎」、「統承三寶飯成最大贏家」、「統承三寶飯好吃嗎？有沒有人吃過？」「賺1000元還有免費三寶飯」、「太神啦，統承三寶飯好吃」、「統承三寶飯的生意會好到爆嗎？」「突然好想吃這家三寶飯」。

還有人網友秒查Google評價，笑稱「3.9顆星的谷歌評價，感覺普通」、「Google評價中等」，恰好店家每周五是公休日。

▲店家今天剛好公休一天 。（圖／翻攝Google）



留言串中，還釣出當地人回應，「統承以前真的頂！疫情後退步了，不用特別去吃」、「不難吃，但很貴」、「隔壁秦記排骨會更好吃」、「統承旁邊那個炒飯還不錯吃」、「這間還不錯啊！好久沒吃了」、「我很常吃統承，就是吃粗飽的，不要跟蘭城烤鴨比就沒問題」、「統承超好吃念念不忘」、「統承好吃，學生時期的最愛」、「那一帶開的燒臘店很少很少間，跟那週邊比起來的燒臘店，只有這間能吃」。

▼網友歪樓狂問三寶飯好吃嗎。（圖／翻攝PTT）