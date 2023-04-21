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吃餅乾拉出「超防撞塑膠盒」傻了！全場懷念用紙包：一條滿的

▲▼ 。（圖／翻攝自全聯消費經驗老實說）

▲看到塑膠盒，原PO超級傻眼。（圖／翻攝自全聯消費經驗老實說）

網搜小組／鄺郁庭報導

萬物皆漲，有民眾在超市買了一包餅乾，拆開來卻忍不住傻眼，「我可以容許你漲價，但（如果）你內容物也要縮水，我不可以。」明明外包裝看起來很長，卻因裡面的塑膠盒設計，能裝下的餅乾只有十幾片。照片曝光後，許多人超有共鳴，「這種包裝讓人不開心」、「記得小時候打開時，滿滿的一整條。」

這位網友在「全聯消費經驗老實說」表示，他接受商品漲價，但如果內容物同時縮水，就無法接受了，並貼出餅乾盒的照片，「不然你包裝不要做那麼長啊！」直呼雖然好吃，可是有被騙的感覺。只見他抽出塑膠盒，放在外包裝旁邊，並將兩邊的防撞設計用紅色線標出來。

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▲▼ 。（圖／翻攝自全聯消費經驗老實說）

▲許多人直嘆變相漲價。（圖／翻攝自全聯消費經驗老實說）

這一比，吸引近4千人有感直嘆，「這個包裝真的縮水得太過分了」、「一片將近3元，超貴的」、「我也可以接受漲價，但是東西縮水，我就不想再買了」、「餅乾從站直到躺平，現在還玩省空間魔術」、「漲價沒關係，但東西變小又少，就很有關係了」、「鹹的也一樣，本來有4格，現在只有3格，價格還一樣。結果在雜貨店找到原版，一點也不浪費包材，4格、1格5片。」

▲▼ 。（圖／翻攝自全聯消費經驗老實說）

▲有網友在雜貨店找到原版，發現能裝的似乎比較多。（圖／翻攝自全聯消費經驗老實說）

還有網友的回憶被勾起，「以前沒有塑膠盒，一條打開如果沒和家人分享，要分2-3次才吃得完」、「很久沒吃到這個，沒想到差這麼多」、「以前的盒子，根本沒有中間那些凸出物，現在的盒子設計，至少少了半量」、「以前用紙捲包的餅乾量多又好吃，現在的內容物少得可憐」、「小時候一條滿滿的，用烘焙紙包著，好懷念啊！」

不過，也有人表示，「這個是秤重的，餅乾厚薄度是不一樣的，有時候餅乾烤得太胖很難放下去。不過當時一邊放10-12片，有時重量不夠還要多放1片」、「這個很適合我，不怕吃不完」、「我覺得份量減少不錯，不然每次開封沒吃完，很快就『潤去』，難吃。」

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