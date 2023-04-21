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手搖飲最高能接受多少？網曝「這數字」是極限：快變奢侈品

▲手搖飲,手搖飲料店,手搖飲料,茶飲（圖／林世文記者攝）

▲原PO感嘆手搖飲價格越來越貴。（示意圖／資料照）

實習記者林郁婷／綜合報導

手搖飲已是台灣人的日常飲品，不過隨著物價上漲，手搖飲也接連漲價。就有一名網友抱怨表示，明明學生時期一杯50元有找，現在有些甚至一杯賣超過100了，「感覺就是把人當盤子在賣」，讓他相當好奇「大家平常也會願意買這麼貴的飲料來喝嗎？」貼文曝光引發熱議。

原PO在PTT以「對高價位飲料接受度多高？」為題發文，表示近幾年手搖飲越賣越貴，以前學生時代一杯頂多4、50元，「現在看到最誇張的一杯都破100了」，飲料的名字也都取得很浮誇，看不出來在賣什麼，「最近很好奇是有多好喝，就買了幾杯不同家的來試試」，喝了之後卻讓他很失望，覺得飲料口感一般般，沒有很驚艷，「感覺就是把人當盤子在賣啊！」

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原PO指出，在路上還是經常看到有人喝那種高價位飲料，對此他很納悶「一杯那麼貴又不好喝，到底怎麼還有人願意花這個錢」，如果不是有人請客，自己絕對不會去買，「好奇大家平常也會願意買這麼貴的飲料來喝嗎？」

貼文曝光後，不少網友表示可接受的最高價格為80元，「最貴的飲料只能接受到80」、「手搖杯80內，店內180」、「80再高真的不行」、「不能比雞排貴，就是我的極限」。

也有人標準更低，「60以上不喝」、「我都買基本茶35不能再高」、「超過50都不太會買」、「手搖60內，他只是個飲料」、「70以下」、「我也不理解，飲料真的快變成一種奢侈品了」。

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