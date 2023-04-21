櫻花妹、台女差在哪？ 網各有所好：長相身材台勝、氣質內涵日贏

▲台男對日本女生的印象通常是溫柔、有氣質。（圖／記者蔡玟君攝）

實習記者蘇敏禎／綜合報導

你喜歡台妹還是日妹？一名網友表示，看到江宏傑跟福原愛的婚姻爭議，好奇台灣女生跟日本女生有何差異？吸引許多網友熱烈討論，不少人都認為：台灣女生贏在長相身材、日本女生則是以氣質內涵取勝。

一名網友在PTT以「台灣女生跟日本女生有什麼明顯差異？」為題發文，表示每次若有什麼新聞，就常看到別人討論「跟台灣女生相處的心得」，但因前陣子桌球界曾經的「王子公主」（江宏傑、福原愛）離婚一事，讓不少人對日本女生也「有所心得」，讓他疑惑「台女日女差異點在哪？」

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貼文引發熱議，不少網友表示，日本女生的氣質以及內涵完勝台灣人，「熱心幫個忙，台女連謝謝都沒說就拍拍屁股走人，日女則是不斷地禮貌道謝」、「日女氣質跟儀態很好 然後聊天很舒服會時不時吹捧跟用崇拜眼神」、「請妹子吃飯，日本妹說謝謝台妹要你找錢」。

但也有人認為，日本人講話委婉，有時禮貌的回應其實是高級諷刺，「假掰程度吧 日本一開始嚇到我」、「日式抱怨要聽懂。其實之前福原愛有不少篇新聞中的對話就看的出她有滿滿的日式抱怨，但台灣人好像都以為那是在誇獎台灣」、「日女比較勢利吧」。

也有不少人提出不同想法，「長相身材 台女勝 氣質內涵 日女勝」、「以前以為日本妹皮膚更好，最近發現其實很差，因為他們妝化太多」、「腿吧，台妹腿正多了」、「台女本質很好，平均長得比日本妹正，而且個性也好」、「台女的腿八成比日女好看，日女的氣質八成比台女好」。

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