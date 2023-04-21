手刀搶票預備！端午離島「12.7萬張機票」　4／24上午9時開放訂票

▲端午連假離島機票4/24開賣。（圖／記者謝婷婷攝）

記者李姿慧／台北報導

今(112)年端午有4天連假，交通部民用航空局今天(21日)宣布，澎湖、金門、馬祖三離島管制航線將提供1,296架次，計127,640個座位數，並自4月24日下周一上午9時起開放訂位。

端午節連假自6月22日至6月25日有4天連假，民航局規劃，6月21日至26日為航空疏運期共6天。其中各離島航線運能提供，澎湖航線有682架次、72,714個座位數；金門航線434架次、42,596個座位數；馬祖航線180架次、12,330個座位數；上述3離島航線共計提供1,296架次、127,640個座位數，

[廣告]請繼續往下閱讀...

民航局指出，端午節連假仍以澎湖、金門及馬祖等離島航線為疏運重點，各航空公司均已依據市場需求規劃航班；民航局已要求航空公司持續注意訂位狀況，後續並將視需求適時增班。

民航局也提醒旅客，此次端午節連假，於尖峰時段6月21日至6月23日台灣出發往離島方向，以及6月24日至6月26日離島出發回台灣方向機票，均會加註「限當日當班次」、「逾期作廢」之使用限制，以使有限之空運資源獲得更有效之利用。旅客如因故無法搭乘原訂航班時，務必於航班起飛前通知航空公司取消訂位，並至原開票處依原機票規定辦理退票。