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暑假日本機票調降！虎航「平均降幅2千元」　專家統整降價時段

▲▼日本旅遊，日本自由行，日本個人旅行，成田機場，成田國際機場，成田機場第一航廈，成田國際機場第一航廈。（圖／記者蔡玟君攝）

▲暑假期間日本機票有所調降。（圖／記者蔡玟君攝）

記者李宜秦／台北報導

不少人開始規劃暑假出遊，旅遊專家指出，台灣虎航多數航點7、8月的票價都有所調降，其中日本東京、岡山單程降幅都可達1000元上下，等於來回就調降2000元，台北－東京單程未稅最低4699元、台北－岡山3199元，另外高雄－大阪也有調降，單程最低4499元。

臉書粉專Just.崩潰.Me發文指出，台灣虎航多數航點7、8月價格調降，降價航線包括台北－東京成田、岡山、茨城；高雄－大阪。

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台北－東京成田降價時段8月相對顯著，台北出發以 IT202為主，單程降幅平均在1000元。日本－台北則以周四出發的IT201為相對便宜班次，日期包括8/3、8/10、8/17、8/24、8/31，價格調整後最低來到單程未稅4699元。

台北－茨城，從7月下旬開始單程降幅並不大，約落在400元，當中比較特別是 8/13 IT218調降1700元，調整後跟台北－東京成田一樣，來到單程未稅4699元。

台北－岡山7、8月單程平均降幅在1000元上下，調整後在8月下旬前為單程未稅3999元，之後則是單程未稅3199元。

高雄部分，除了高雄福岡比較明顯外，高雄大阪也有，單就高雄大阪8/1到10/21這個時段，單程最低以4499元為主，不過4999元比較多。

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