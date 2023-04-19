快訊／ANA反悔了！　重新討論「BUG機票」

▲全球網友近日瘋搶全日空BUG商務、頭等機票。（圖／達志影像／美聯社）

記者邱晟軒／綜合報導

全日空越南官網17日晚間出現大量BUG機票，提供自雅加達飛往美國紐約、多倫多、西雅圖、洛杉磯、舊金山等城市的商務艙機票，來回含稅最貴只要11,636,000越南盾（約新台幣1.5萬元），且時間範圍涵蓋今年9月至明年3月，吸引了眾多訂票者搶購。然而，ANA總公司原先全面認帳的態度，今（19）日下午出現驚人逆轉！

針對ANA越南官網系統出現錯誤，造成大量BUG商務、頭等艙機票被瘋搶。ANA原本在昨（18）日上午發布公告，表示ANA越南網站系統自前一天下午6點開始出現問題，目前正在積極解決中。受影響的訂票民眾可以使用日本網站進行訂票或票務服務，已經訂票的民眾也可查看預訂，但不得更改、退訂或購買其他服務。

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然而，18日晚間ANA總公司宣布「認帳」，表示透過越南網站購買機票的旅客可以正常使用機票，已購票旅客如需更改或退票，則按照機票購買規定進行操作。越南網站修復後，旅客也可以加購其他服務。消息傳開，立刻掀起許多網友嗨爆，盛讚ANA「ANA超有誠意」、「企業良心」。

▲據外媒報導指出，針對BUG機票尚未做出最終決定 。（圖／翻攝自bloomberg）

豈料，「布萊N 機票達人」今（19）日緊急發文透露，原本已經認賠的ANA，現在又反悔決定要重新討論了，大家還請先按兵不動。

根據彭博新聞報導指出，全日空發言人最初表示，該航空公司將為購買機票的人兌現機票，但該航空公司後來表示尚未做出最終決定，並補充說將在月底前達成協議。打折機票仍然對在該決定做出之前乘坐飛機的人有效。