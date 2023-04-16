台人最常搜哪國機票？「榜單出爐」泰國擠在3　第1名不意外

▲解封後，許多人迫不及待出國玩。（圖／記者謝盛帆攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

去年10月開國門後，旅遊網紅「布萊N 機票達人」就常在粉專分享機票優惠資訊。最近他出於好奇，想知道從去年10月到現在，國人在機票搜尋引擎上，都搜尋什麼國家跟地點的大數據。詢問過後，表格在15日曝光，一看到最熱門國家、城市，布萊N不禁笑呼「真是毫無驚喜可言」，引發熱論。

布萊N文中表示，「出於好奇，這兩天請台灣最多人用的機票搜尋引擎Skyscanner幫我調從去年10月開國門到現在，國人透過機票搜尋引擎搜尋國家跟地點的大數據，來跟大家分享一下。」看到結果後，他則忍不住直呼，「榜單還真的是毫無驚喜可言，最熱門國家由日本拿下，最熱門城市為東京跟大阪，連沖繩、札幌跟福岡都有前十名。」

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從他貼出的表格可以看到，最熱門國家前十名如下：

1.日本

2.韓國

3.泰國

4.中國

5.新加坡

6.越南

7.菲律賓

8.馬來西亞

9.美國

10.澳洲

另外，最熱門城市前十名則如下：

1.東京

2.大阪

3.首爾

4.曼谷

5.沖繩

6.香港

7.札幌

8.釜山

9.新加坡

10.福岡

話題引發討論，「合理，都在亞洲，時間及金錢上比較充裕」、「畢竟假期有限，多在亞洲旅行囉」、「日本洗版」、「日本包辦前十名的一半 XD」、「解封後我也是優先考慮日韓，已經刷韓國機票了」、「日本去完回來還沒一個禮拜，已經又在看機票了」、「日本實在是太好玩、太好逛、太好買了啊」、「1-10名的城市我都有貢獻到，全都搜過機票。」