好市多上架百元「爆紅1神物」　苦主一排怒喊雷：根本凶器

▲厚底拖鞋上架，一票苦主怒喊根本凶器。（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）



網搜小組／劉維榛報導

曾爆紅的「踩屎感拖鞋」正如其名，走路起來彷彿踩到屎一般，主打柔軟舒適感。而最近好市多也上架一款厚底輕量拖鞋，讓網友笑虧「這不是傳說中的踩屎感拖鞋嗎？」怎料文章曝光後，引來一票苦主大罵「這根本就是凶器」，甚至還害全家都摔倒，「跌過一次不敢買了，蘋果手錶跌偵測真的有用！」

臉書粉絲團《Costco好市多 商品經驗老實說》小編分享新貨上架，是一款男女厚底塑膠拖鞋，顏色有黑、藍與粉紫色等，而小編也驚呼「這不是傳說中的踩屎感拖鞋嗎？」

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商品介紹指出，厚底拖鞋分為S至XL尺寸，主打輕量材質、室內外都適合，且鞋底加厚彈性好，一雙售價309元。

▲一雙309元。（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）



文章曝光後，有網友笑虧，「沒有親身經歷過打赤腳踩到屎，真的無法比較感受是否相同」、「傳說中跌個狗吃屎感才是」、「這根本就是凶器」、「找死感吧」、「蝦皮我買一雙59元超好穿」、「真的穿來練平衡感的」。

而留言串中，多數人怒喊超雷，「全家都摔」、「洗澡會積水」、「我穿出去走15分鐘直接起水泡了...可能不適合我」、「在家穿厚底鞋真的很卡，容易跌倒」、「這鞋底偏硬，不怎樣」、「跌過一次不敢買了，蘋果手錶跌偵測真的有用」、「穿這個非常容易絆倒！很危險、設計不良」、「好穿，但真的容易跌倒跟絆倒」、「內湖店買的，版型偏窄，材質有點硬，並沒有踩到屎喔」。

有少部分的網友卻認為好穿，「我覺得很好穿，底又高舒服」、「覺得超好穿耶～已買2雙穿了，個人愛厚底的，蠻包覆的我當室內拖用～備註：我腳小，腳板也窄，穿S號剛剛好」、「我有買還穿去露營很OK好穿，也不覺得會跌倒」。

▼網友搖頭列出黑名單。（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）

