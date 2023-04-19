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數量有限！好市多「人氣果汁」有折扣　她驚拿2組：很久沒特價

▲▼ 。（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說）

▲好市多人氣果汁有隱藏優惠。（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說）

網搜小組／鄺郁庭報導

「喔～快快～這款果汁好像很久沒特價了。」有好市多會員17日前往賣場時，發現一款果汁有折50元的隱藏優惠，而且因為活動數量有限、賣完就沒了，她趕緊拿了2組，「想買的要快，看大家經過都拿一組，感覺很快就會被搶光」，貼文引發熱論。

一位女網友17日在「Costco好市多 商品經驗老實說」分享情報，「這款果汁好像很久沒特價了，這次是柳丁百香，特價175／組，省50元欸！」只見特價品項是「純在柳丁百香金萱」，一組有2罐、1罐是1.2公升，原價225元、折後175元，一罐換算下來約88元。

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要注意的是，折扣活動數量有限、售完為止，「賣完就沒了，我先拿兩組了，想買的要快！」原PO也回報，看很多人經過都會順手拿，感覺很快就會被搶光。她還笑讚口味很百搭，可以加氣泡水、無糖綠，「最近天氣好熱，我打算加冰塊直接喝了，好懶得再加東加西了～哈！」

▲▼ 。（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說）

▲原PO表示，這款果汁似乎很久沒特價了。（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說）

社團管理員也在17日分享「Costco好市多 本周限時隱藏優惠」，而柳丁百香金萱正是賣場限時優惠品項，檔期則是4月17日至23日，不過確實售完為止。不少會員秒心動，「這個清爽，其他口味也是」、「做成柳丁百香冰沙也不錯」、「這個基本上就是全糖，要喝再自己調整就好，我通常1:1兌水+冰塊」、「加粉圓就變手搖飲」、「有去就……+1。」

另外，因該品牌推出的口味眾多，意外造成話題，「才買芒果柳丁，喝起來好像芒果汁」、「楊枝甘露比較合我胃口」、「我個人超愛加氣泡水，芭樂檸檬也很好喝欸」、「喜歡舊款的葡萄柚蘋果綠茶」、「奇異果的我覺得超好喝，可惜已經好久沒有看到了，希望可以來個回歸，奇異果真的是心中第一名。」

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