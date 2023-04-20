水深及膝！女大生過馬路慘摔「被水流沖走」　校門口變滑水道

記者施怡妏／綜合報導

最強春雨來襲！豪雨從昨（19）日晚間至今天上午侵襲中部，造成多處路樹倒塌，位於台中市沙鹿區的弘光科技大學，校門口的坡度比較高，出現積水的現象，水流湍急，一名撐著傘的女學生，走路上學時，因水深地滑不小心跌倒，被水流沖走，還有機車卡在馬路中，無法動彈，目前雨勢稍緩，水位已慢慢消退。

有網友在臉書「爆料公社」發文，弘光科技大學位於台灣大道六段斜坡處，一名女大生撐傘走路上學，有2名警衛站在校門口，其中1名警衛伸手想協助女大生過馬路，不過水流又猛又急，女大生腳滑跌倒，連人帶傘被水帶著往前沖，想站起來卻又被強勁的水勢阻擋，再次跌倒，所幸最後同學自行脫困。

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▲女大生被水流沖走。（圖／翻攝自FB爆料公社）

不僅如此，騎機車上學的學生，也被卡在馬路中間動彈不得，警衛人員見狀後，上前幫忙推車，才能夠順利移動。據了解，目前弘光科大附近積水已退，積水主要原因，是瞬間暴雨所導致。

影片曝光後，網友們驚呼，「是我就回宿舍打電腦了，這學生冒著危險渡河上課，學校應該頒個學習精神獎給她」、「水上樂園提早營業 」、「心疼，若是我的孩子發生這樣的事，當媽媽的會有多擔心」、「搞什麼東西啊！水那麼大就這樣叫學生過」、「這同學很勤奮，要是這種雨勢我就不去學校了」、「世界最長滑水道在台灣」、「上課還要溯溪」。

對此，弘光科技大學表示，20日早上8點左右瞬間雨量太大，造成台灣大道排水系統無法消化，馬上提醒單位同仁和學生務必減速慢行，警衛也協助指揮交通，並協助3名因水太大難以騎行機車騎士、走路不穩的行人，到人行道上安全處等雨變小，10多分鐘後雨變小水也退去。