好市多「神級玩具」大降價！全台門市被掃光　家長讚：比二手便宜

▲好市多一款學習積木車賣場售價為1000元，比官網定價便宜了近700元。（圖／資料照、翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）

網搜小組／閔文昱報導

好市多經常出現不同的特價品，吸引顧客前往選購。有家長近日到好市多嘉義店發現，一款被稱為「小孩神器」的積木學習車竟只要1000元，比官網的1699元便宜了近700元。消息一出，瞬間讓不少爸媽狂喊「快搬貨！」

一名網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」PO出照片，只見一款為孩童設計的V牌歡樂學習積木車，上頭標示價格為1000元，而實際查詢好市多官網，同款的積木車訂價則變為1699元，2者相差將近700元，讓原PO看了不禁直呼「看到這組玩具、這價錢⋯有驚訝到⋯這價位跟網路價差好大，有2組，偏偏家裡有一組⋯搬不下去。」

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貼文一出，馬上吸引不少家長關注，紛紛大讚「真的要去搬」、「哇塞！這比買二手還便宜耶」、「買起來備用，這台真的很值得，一歲玩到現在快四歲還在玩，還改裝加後車廂」、「這麼多的學齡玩具，這組最耐用」、「這組很耐玩…玩了快2年，電池只換過一次」、「這價錢…太誇張了啦，從來沒看過這麼便宜的」。

不過，有網友透露，實際詢問好市多客服，目前該款積木車全台店家都已售完，「季節商品之前賣場賣完就沒了，只剩線上，昨天嘉義2台也賣完了。」