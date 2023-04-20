雲林強降雨、雷擊　張麗善勘查東勢台西積水情形

▲鋒面影響，張麗善今日午間前往東勢鄉程海村視察當地積淹水情形。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

受鋒面影響，今（20）日上午雲林出現強降雨、雷擊等現象，造成沿海地區多處積、淹水情況，東勢鄉程海活動中心旁道路更一度積水近30公分。縣長張麗善率縣府水利處長許宏博、雲林縣消防局長林文山、新聞處長卓宜姿、行政處長陳志揚，會同縣議員、鄉長、村長等人前往東勢程海村社區與台西鄉五港村路利潭分線視察。

縣長張麗善早於18日除與水利處團隊密切注意天氣變化，更指示於19日開設三級災害應變小組。縣長張麗善表示，雲林目有設有138處淹水感知器，並藉由設置於東勢鄉程海村的淹水感知器，得知當地淹水近30公分，幸此波強降雨時間短，水很快就消退，對地方未造成災情，也顯示雲林縣這幾年投入整體排水系統整治改善，展現成效，當然還有部分村莊有淹水情形，縣府還是會繼續了解，加以改善。

▲沿海從北港、元長、土庫、西螺都有傳出淹水狀況，所幸都是因為急速降雨排水不及，約在一小時內淹水都已消退。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

水利處長許宏博表示，此波鋒面影響雲林最劇烈的時段落在20日中午前，沿海從北港、元長、土庫、西螺都有傳出淹水狀況，所幸都是因為急速降雨排水不及，約在一小時內淹水都已消退，對於後續鋒面影響，縣府會密切觀測，確保民眾安全。

許宏博指出，縣府透過淹水感知器測出東勢鄉程海村有短暫淹水情形，今與張縣長實地現勘了解，當地議員、代表、村長都有提出一些建議，包括是不是要重做一個分洪道，用最短的路徑把水拉到最近的區域大排，水利處後續會跟顧問公司進行整體調查及測量。

▲沿海從北港、元長、土庫、西螺都有傳出淹水狀況，所幸都是因為急速降雨排水不及，約在一小時內淹水都已消退。（圖／記者蔡佩旻翻攝）