鋒面來襲！雲縣府加強防範豪雨　災害應變小組今晚三級開設

▲縣府配合潮汐開啟防潮閘門重力排水，並將閘門外淤積之淤泥清除，將抽水站滯洪池、前池、排水渠道之水位控制至低水位，以增加洪峰應變準備時間。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

依據中央氣象局氣象資訊，雲林縣19日晚上起受鋒面通過影響，恐挾帶較豐沛之雨量。雲林縣府除針對抽水站設備進行試運轉，並就滯洪池、前池等防洪設施進行預抽，增加洪峰應變準備時間外，消防局已做好整備因應救災需求。今日下午17時水利處災害應變小組將三級開設，明日視降雨狀況必要時提升為雲林縣豪雨災害應變中心二級開設。



縣府水利處表示，縣府配合潮汐開啟防潮閘門重力排水，並將閘門外淤積之淤泥清除，將抽水站滯洪池、前池、排水渠道之水位控制至低水位，以增加洪峰應變準備時間。轄管各大、中、小型移動式抽水機，也已完成相關預檢作業，依照各公所提報之地點及易淹水地區視狀況進行相關預佈作業，以提升各區域排洪調節能力。



另已請各公所加強轄管排水及下水道系統之巡防、補強並注意渠內阻礙物檢查及清淤，低窪地區隨時注意水位變化，遇有影響水流者應立即清除或備妥應變措施。水利處再次呼籲本縣居民，汛期期間豪雨侵襲，應確實加強住家附近排水管理，注意瞬間大雨、雷擊、強陣風及溪水暴漲，低窪地區請慎防淹水並自行備妥砂包且勿至沿海及山區活動，以免發生危險。

▲虎尾武聖宮、五間厝、穎川里抽水機佈設及安装。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

