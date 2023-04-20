大雨來了！雲林淹水「麥寮水淹小腿肚」　水林鄉停電...3千戶受影響

▲雲林海線鄉鎮傳出民宅淹水，民眾拿著桶子將水往外潑。（圖／麥寮鄉民代表吳明宜提供）

記者蔡佩旻／雲林報導

今（20）日豪雨鋒面通過台灣上空逐漸南移，雲林海線鄉鎮傳出災情，上午麥寮、東勢鄉部分低漥處淹水，水林鄉逾3000戶停電，台電工程人員冒雨搶修後於中午恢復供電。麥寮鄉民代表吳明宜指出，瞬間強降雨造成麥豐、橋頭、後安等低窪區淹水，最深到小腿肚，居民在家門口設置擋水板、堆積沙包防水淹入。

台電雲林區營業處表示，水林鄉水北、水南、尖山、大溝等村，今天早上10時許發生停電，預估影響超過3000戶，工程人員冒雨搶修後已於11時45分恢復供電。台電雲林區營業處說明，停電原因是否與豪大雨或雷擊有關，仍待釐清，不過雲林沿海鹽塵害嚴重，降雨過後造成線路短路。

▲斗六市埤口路人行道旁排水溝冒出污水如噴泉。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

針對積淹水，麥寮鄉公所人員持續加強水路巡查，排除水溝上的阻塞物。雲林縣水利處指出，瞬間強降雨造成排水不及，麥寮、東勢鄉等低漥處淹水，目前啟動抽水機，積水逐漸退去。雲林縣長張麗善今天中午12時許也到東勢鄉程海活動中心勘查淹水情況。

▲斗六市埤口路人行道旁排水溝冒出污水如噴泉，隨著路面往低處流。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

斗六市公所後門、埤口路旁上午也出現排水溝噴泉，從水溝蓋湧出大量污水，順著路邊往低處流，淹沒斑馬線，影響行人行走，民眾質疑該路段剛完成人行道施工，是否相關；斗六市公所澄清，改善計劃僅針對人行步道，而周邊原本排水溝未有施工作為，至於淹水原因將由承辦人員前往查看後，找出問題儘速解決。

▲積水覆蓋斗六市埤口市集前行走區。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲北港鎮劉厝里也發生積水狀況，民眾錄影分享至社群。（圖／記者蔡佩旻翻攝）