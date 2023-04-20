15縣市豪大雨特報！暴雨區逐漸南移　一圖看「未來24小時降雨熱區」

記者李宜秦／台北報導

今日鋒面通過天氣不穩定，今日白天是降雨最明顯的時候，北台灣在上半天持續有劇烈降雨，下半天降雨熱區則逐漸往南移，中南部將出現較大雨勢，等到今晚整體雨勢才會趨緩。

▲未來24小時降雨預測。（圖／氣象局）

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氣象局發布豪雨特報，鋒面影響，易有短延時強降雨，今(20)日苗栗縣山區易有局部豪雨或大豪雨發生的機率，苗栗縣、臺中市、彰化縣、雲林縣及新竹縣山區亦有局部大雨或豪雨發生的機率，臺南以北地區及澎湖有局部大雨發生，請注意雷擊及強陣風，低窪地區請慎防積水。

▲氣象局發布豪雨特報。（圖／氣象局）

氣象局預報員朱美霖表示，今日白天是這波鋒面影響下降雨最劇烈的時段，目前竹苗、台中、彰化一帶都有明顯降雨，其中苗栗出現大豪雨。今上半天北台灣持續會有較大雨勢，隨著鋒面南移，下半天降雨熱區轉至以中南部為主。

今晚到明日鋒面逐漸遠離，降雨趨緩，不過晚上天氣仍不穩定，南台灣可能出現較大雨勢。明日大環境仍有較多水氣，中南部、花東有較大雨勢，其他地區短暫陣雨。

▲昨日到今日上半天中部以北出現劇烈雨勢。（圖／氣象局）

周六到下周一中南部午後有零星降雨，北部、東半部局部短暫雨。周二又有鋒面通過，但水氣沒有這波鋒面多，降雨範圍主要為北部、東半部、中南部山區，屆時將有局部陣雨。周三東北季風增強，北部、東半部、中南部山區有雨。

溫度方面，今日受降雨影響氣溫較低，北台灣白天23度、晚上20度，周六到下周一沒有太大變化，天氣較暖熱，周二鋒面通過有雨，北台灣、花東又會降溫。

▲未來一周天氣趨勢。（圖／氣象局）